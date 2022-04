City-Real: Une défaite qui laisse le Real "en vie", estime Ancelotti

Manchester City a pris une courte option pour la finale de la Ligue des champions après sa victoire 4-3 contre le Real Madrid, toujours en vie grâce au doublé de Benzema, mardi en demi-finale aller à l'Etihad Stadium.

Le Real Madrid conserve toutes ses chances de se qualifier à Madrid après un match aller d’anthologie face à Manchester City. Et cela, il le doit bien sûr à son attaquant vedette Karim Benzema, le faiseur de miracles cette saison. Manchester City a mené par deux buts d’écart à deux reprises dans ce match, semblant asseoir son emprise sur une rencontre qu’elle dominait aux points. Mais les Merengues, même un genou à terre, ne renoncent jamais. Benzema les a ressuscités par deux fois. "On n'a rien lâché", a savouré Benzema au micro de Canal+. "Ce sont les grandes équipes, il y a des moments où il faut faire le dos rond, on l'a fait."

"C'est une défaite qui nous laisse en vie pour le retour à Bernabeu, a commenté Carlo Ancelotti en conférence de presse. Je crois qu'on est capable de leur créer des problèmes au retour. J'étais frustré au début, c'est vrai? La première période on a perdu beaucoup de duels, on a pris deux buts alors qu'avec un peu d'application, on aurait pu les empêcher. Mais on a très bien réagi pour garder nos chances (...) Karim (Benzema) a joué un match extraordinaire mais il le fait tout le temps. Il a la personnalité pour tirer des penalties comme ça, c'était très spectaculaire de tenter ça à ce moment-là."

Ancelotti: "On a très mal commencé le match"

Totalement absent pendant les 20 premières minutes, le Real s'est retrouvé mené de deux buts après 12 minutes de jeu, du jamais vu dans sa longue histoire en Ligue des champions. Si le Real a ensuite su conserver un peu le ballon, Mahrez en préférant jouer "perso" une occasion à la 25e, rendant Pep Guardiola fou furieux sur son banc, et Phil Foden, sont passés tout près de faire le break. L’Algérien a continué de tourmenter la défense madrilène, mais il a trouvé le poteau (48e) et conclu un slalom d’une frappe un poil trop croisée, si bien que les Bleus iront un Madrid avec un tout petit avantage.

L’audace a souri à Benzema, mais pas forcément à Manchester City, qui sort frustré d’une prestation pleine de détermination offensive. "On a très mal commencé le match, on était trop mou, a reconnu Carlo Ancelotti en conférence de presse. On a pris deux buts et là l'équipe a montré ce qu'elle a montré dernièrement. On a très bien réagi à partir de là. On est resté dans le match jusqu'à la fin, on a lutté, mais l'évaluation du match est simple: on doit mieux défendre. On a été très bon avec le ballon, on a eu des occasions, mais dans un match qui va d'un but à l'autre il faut mieux défendre, c'est très important."