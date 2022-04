Ligue des champions: Benzema pourrait devenir le premier Français meilleur buteur sur une saison

Auteur d’un doublé avec le Real Madrid, défait contre Manchester City (4-3) ce mardi en demi-finale aller, Karim Benzema est bien parti pour finir meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison. Une première pour un Français.

C’est la saison de tous les records pour Karim Benzema. Malgré la défaite du Real Madrid face à Manchester City (4-3) dans une demi-finale aller de Ligue des champions complètement folle, ce mardi, l’attaquant, auteur d'un doublé, a encore gonflé son total de réalisations dans la compétition. Cette saison, il en est à 14 buts marqués, ce qui le place dans une position idéale pour finir meilleur buteur de cette campagne 2021-2022. Ce serait une première pour un Français dans l’histoire moderne.

En excluant tout scénario plus qu’improbable, un seul homme menace encore le leadership de Benzema dans ce classement des buteurs: Mohamed Salah. L’attaquant de Liverpool, qui retrouve Villarreal en demi-finale mercredi, en est à huit buts cette saison, mais va devoir carburer pour refaire son débours. L’actuel dauphin de KB9 au classement est toujours Robert Lewandowski, avec 13 buts, mais le Polonais n’est plus une menace puisqu’il a été éliminé dès les quarts avec le Bayern Munich.

Papin trois fois meilleur buteur avant la réforme

Jamais un Français n’a fini une Ligue des champions meilleur buteur depuis l’instauration de la nouvelle formule en 1992-1993, même si Kylian Mbappé était dauphin d’Erling Haaland l’an passé. Avant la réforme de la C1, c’est en revanche arrivé à plusieurs reprises. Jean-Pierre Papin a notamment été meilleur réalisateur trois saison de rang, en 1990, 1991 et 1992, tout comme Michel Platini (1985), Jean-Marc Ferreri (1988) et Just Fontaine (1959).

Au cours du match face aux Citizens, Benzema a encore fait preuve d’un froid réalisme. Il a inscrit son premier but d’une reprise de volée à l’entrée de la surface (33e, 2-1), alors que son équipe était surdominée. Il a ensuite converti un penalty d’une astucieuse panenka (4-3, 81e) pour maintenir en vie les siens avant le match retour.