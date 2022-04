City-Real: la réponse amusée de Guardiola sur la qualité du match

À l’issue de la demi-finale aller de Ligue des champions remportée par Manchester City contre le Real Madrid ce mardi soir (4-3), Pep Guardiola était très satisfait de la performance de ses hommes. Interrogé sur la qualité de la rencontre, le technicien espagnol a confié avoir pris son pied.

Visiblement, Pep Guardiola préfère retenir la victoire de son équipe plutôt que les trois buts encaissés par cette dernière. À l’issue de la demi-finale aller de Ligue des champions remportée par Manchester City contre le Real Madrid ce mardi soir (4-3), l’entraîneur des Skyblues a confié l’immense plaisir qu’il avait pris devant cette rencontre complètement folle.

"Vous êtes sérieuse? Non, vous n’êtes pas sérieuse, s'est amusé Guardiola en réponse à une journaliste qui l’interrogeait sur la qualité du match. Personne dans le monde peut ne pas avoir apprécié ce match, avec ces buts fantastiques. Oui, 4-0 ça aurait été mieux. Dans les contes de fées, sur Mars ou sur Jupiter oui, mais dans les matchs de foot, tout ça n’arrive pas."

"Un bon test de personnalité pour l’équipe"

Alors que son équipe a mené 2-0, 3-1 puis 4-2, le coach de City s’est satisfait du seul but d’écart avant le match retour, mercredi prochain (21h sur RMC Sport 1). "On aurait pu avoir un meilleur résultat, mais il faut jouer très bien sur les deux matches. On a très bien joué le premier, ce sera un bon test de personnalité pour l'équipe. Je ne me plains pas du résultat ni de la prestation, je suis tellement fier de la façon dont mon équipe a joué, on a tout essayé pour gagner, on a été très courageux avec et sans le ballon. Je ne dirais pas qu'on méritait mieux parce que le résultat est ce qu'il est, mais on a très bien joué. On savait depuis le début qu'il y aurait deux matches et même avec un meilleur résultat aujourd'hui, il aurait fallu aller faire un très bon match à Bernabeu."