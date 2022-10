Copenhague-Manchester City: Guardiola a laissé Haaland sur le banc car il était "très, très fatigué"

Pep Guardiola a justifié l’absence de son attaquant Erling Haaland et d'autres cadres de Manchester City au coup d'envoi du match à Copenhague mardi soir (0-0), en Ligue des champions. Le technicien évoque la fatigue et quelques pépins physiques.

Guidé par l’impérieuse nécessité de reposer certains cadres fatigués par l’enchaînement des matches, en prévision du choc qui attend les Skyblues face à Liverpool dimanche (17h30) en Premier League, Pep Guardiola s’est privé à Copenhague (0-0) de son serial buteur Erling Haaland. Le coach de Manchester City a laissé son joueur sur le banc après l’avoir déjà ménagé un peu la semaine passée en ne lui accordant que 45 minutes lors du match aller. Ce qui ne l’avait pas empêché d’inscrire un doublé. Cette fois-ci, Pep Guardiola ne voulait pas prendre le moindre risque avec Haaland car son prolifique attaquant était "très, très fatigué".

Phil Foden et Bernardo Silva également ménagés

"Il a terminé le match contre Southampton (victoire 4-0 avec un but du Norvégien) très, très fatigué et n'a pas bien récupéré, a expliqué Guardiola en conférence de presse. Hier (lundi), ça n’allait pas, aujourd'hui (il était) un peu mieux mais pas parfait, donc nous avons décidé de ne pas prendre le risque." Haaland n’est pas le seul joueur à ressentir l’effet de la fatigue avec l’enchaînement de match qu’impose un calendrier infernal à l’approche de la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre). "Beaucoup de joueurs n'ont pas commencé parce qu'ils sont vraiment épuisés par la fatigue et certains problèmes. Phil (Foden) a aussi des problèmes et Bernardo (Silva) était très fatigué hier, il nous l'a dit. Les joueurs que j'ai fait jouer se sentaient mieux."

En l’absence d’Erling Haaland et réduits à dix pendant une heure, Manchester City a obtenu son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions à la faveur de son match nul contre Copenhague. Riyad Mahrez a manqué un penalty avant de sortir après l’expulsion de Sergio Gomez pour préserver l’équilibre de l’équipe. Avec 10 points, Manchester City est toujours confortablement installé en tête du groupe G. "On a très bien commencé à 11 contre 11 et ensuite à 10 on a résisté. Quand on avait le ballon, on a été intelligent et on n'a pas trop poussé. C'est un bon point", s'est réjouit le technicien espagnol.