Manchester City: la réaction très drôle de Guardiola sur le deuxième but d’Haaland contre Copenhague

Erling Haaland a encore inscrit deux buts mercredi lors du succès de Manchester City contre Copenhague (5-0) pour la troisième journée de Ligue des champions. L'un d'eux a donné lieu a une célébration très drôle de la part d'un Pep Guardiola impressionné.

Assez volubile sur son banc de touche, Pep Guardiola profite de chaque opportunité pour recadrer ses joueurs ou leur donner un conseil tactique. Mais mercredi en Ligue des champions, l’entraîneur de Manchester City n’a pas trouvé grand-chose à dire après le deuxième but de la soirée marqué par Erling Haaland contre Copenhague (5-0).

A la place, le boss des Skyblues a célébré comme rarement une réalisation de l’un de ses protégés. Autant le week-end précédent lors du derby mancunien (6-3), le Catalan avait exulté sur une action de grande classe conclue par le Norvégien après une belle passe de Kevin de Bruyne.

Autant cette fois, Erling Haaland n’a pas inscrit le pion le plus difficile de sa carrière. Qu’importe, Pep Guardiola était impressionné et a salué presque comme un enfant le doublé de son joueur.

Guardiola comme incrédule

Déjà buteur un peu plus tôt, le Cyborg norvégien y est allé de son doublé à la demi-heure de jeu. Sur une frappe mal repoussée de Sergio Gomez, l’attaquant scandinave a bien suivi pour inscrire son 19e but de la saison en douze apparitions. Après avoir vu Erling Haaland marquer le but du break ce mercredi, Pep Guardiola a finalement décidé de le faire souffler en le remplaçant dès la mi-temps par Cole Palmer.

Non sans avoir offert une séquence virale à la planète foot avec son coach. Une réaction, savant mix de fierté et d’incrédulité, qui rappelle volontiers celle de Zinedine Zidane après un but d’anthologie de Gareth Bale en finale de la Ligue des champions 2018 ou sur un retourné de Cristiano Ronaldo face à la Juventus.

Un trophée continental derrière lequel court toujours Pep Guardiola avec Manchester City. Avec le recrutement d’Erling Haaland, le Catalan a peut-être trouvé la pièce manquante de son effectif.