Instagram: Lewandowski finit l'année 2021 devant Ronaldo, Messi et Mbappé

Selon une étude, Robert Lewandowski, deuxième du Ballon d’or 2021, est le joueur ayant gagné le plus de fans cette année sur Instagram, où il compte désormais plus de 23 millions d’abonnés.

Robert Lewandowski n’a pas tout gagné cette année mais il a visiblement fait beaucoup parler de lui. Au 10 décembre, l’attaquant du Bayern Munich totalisait 22,8 millions d’abonnés sur son compte, soit 4,74 millions de plus qu’il y a un an, selon l’étude d’IQUII Sport. Une forte augmentation qui s'inscrit comme la meilleure progression de l'année, devant Ronaldo, Messi et Mbappé.

Ronaldo devant trois joueurs du PSG

Grâce à ses performances qui ont valu une deuxième place au Ballon d’or, l’avant-centre polonais se classe désormais 18e du classement des footballeurs et gagne un rang, devant Isco. Un classement encore largement dominé par Cristiano Ronaldo et ses 375,2 millions d’abonnés au moment de l’étude, qui devance trois Parisiens: Lionel Messi (288,4), Neymar (166,6) et Kylian Mbappé (62,7).

Le numéro 30 du PSG a profité de son transfert en France pour gagner 3,26 millions de suiveurs sur le réseau social, soit légèrement moins que Cristiano Ronaldo, de retour à Manchester United (+3,44 millions). Un autre Français reste dans le top 10: Paul Pogba (50,6 millions, +1,68 millions). Karim Benzema (43,7) et Antoine Griezmann (35,2) sont respectivement 12e et 14e.

Hazard en chute libre

Dans le top 20, un seul joueur a perdu des abonnés au cours de l’année: Eden Hazard (-340.000), toujours à cours de rythme et d’efficacité (0 buts, 1 passes décisive en 14 matchs cette saison). À noter ici la présence de huit joueurs du Real (Marcelo, Bale, Benzema, Kroos, Hazard, Isco, Modric) contre un seul du FC Barcelone (Coutinho).