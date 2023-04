Indice UEFA: l’écart fond encore un peu entre la France et les Pays-Bas

Le nul de Nice à Bâle (2-2) en Conference League combiné à la victoire du Feyenoord en Ligue Europa et la défaite d’Alkmaar en C1 réduit un peu plus la courte avance de la France sur les Pays-Bas à la 5e place de l’indice UIEFA même si tout se jouera aux matchs retours.

Le match nul concédé par Nice à Bâle (2-2), jeudi en quart de finale aller de la Conference League ne frustre pas seulement les Aiglons. Il fait un peu plus trembler le football français dans sa lutte à distance avec les Pays-Bas pour conserver sa cinquième place à l’indice UEFA. La légère avance française (2,097 points) a encore un peu fondu avec le nul niçois combiné à la victoire de Feyenoord contre la Roma (1-0) en quart de finale aller de la Ligue Europa. La défaite d’Alkmaar sur le terrain d’Anderlecht en Conference League (2-0) limite la casse mais la France ne dispose plus ce vendredi matin que d’une avance de 1.864 point.

Tomber à la 6e place changerait tout

Une victoire offre deux points, un nul un point et la défaite aucun. Se qualifier pour le tour suivant ajoute un point de bonus (seulement à partir des demi-finales en Conference League). Dernière variable importante: les points néerlandais comptent plus que ceux français puisque la moyenne est établie sur le nombre de participants de chaque nation en début de compétition (six pour la France, cinq pour les Pays-Bas). Tout se jouera donc lors des matchs retours ou des éliminations de Feyenoord et Alkmaar garantiraient la cinquième place à la France à l’issue de la saison (le nombre de points est calculé sur les cinq dernières saisons).

Dans le cas inverse, la France tremblera un peu plus pour sa cinquième place si importante. Elle offrira en effet quatre places qualificatives pour le nouveau format de la Ligue des champions (trois qualifications directes, une en tour préliminaire), deux places directes en phase de poule de la Ligue Europa (5e et vainqueur de la Coupe de France) et une place en Conference League.

Si la France chute d’un rang, la donne sera complètement différente avec seulement trois qualifiés en Ligue des champions (deux en phase de poule, un en éliminatoire) et un seul billet direct pour la phase de poule de la Ligue Europa (au vainqueur de la Coupe de la France). Le quatrième et le cinquième de L1, devraient, eux, passer par trois tours préliminaires pour respectivement atteindre les phases de groupes de Ligue Europa et de Conference League.