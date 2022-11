Indice UEFA: un bon bilan pour la France à l'issue des phases de groupes

Toujours installée à la cinquième position de l'indice UEFA, la France a conforté son avance face aux Pays-Bas et au Portugal à l'issue de la sixième journée des phases de groupes des trois compétitions européennes.

Le bilan est plutôt bon pour les clubs français. Sur les six équipes engagées dans les trois compétitions européennes, cinq se sont qualifiées pour le tour suivant, à l'exception de l'OM. Au classement de l'indice UEFA, à l'issue des phases de groupes, la France reste dans une position assez favorable pour conserver sa précieuse cinquième place.

Grâce aux victoires ce jeudi de Nantes et Monaco en Ligue Europa ce jeudi, mais aussi du nul de Rennes, la France a même conforté son avance face à ses poursuivants directs que sont les Pays-Bas et le Portugal. Au total, les clubs français comptent désormais 2,797 points d'avance sur les Pays-Bas et 5,781 points sur le Portugal.

A partir de 2024-2025, la nouvelle formule de la Ligue des champions permettra à la nation classée à la cinquième place de l'indice UEFA de qualifier directement trois équipes pour le tour principal et une autre pour les phases préliminaires. La France pourrait donc compter quatre équipes en C1 contre trois au maximum actuellement.

Le risque des barrages en Ligue Europa

Et la France disposera pour les différentes phases finales à venir d'un représentant de plus (cinq) que les Pays-Bas et le Portugal (quatre chacun). Le seul accroc est donc venu cette semaine de l'OM, qui de par sa défaite (2-1) face à Tottenham, a envoyé par conséquent le Sporting Portugal en Ligue Europa.

Les clubs portugais pourront d'ailleurs compter sur le Benfica Lisbonne et le FC Porto pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, là où le PSG sera le seul représentant de la Ligue 1. Du côté de la Ligue Europa, Monaco, Nantes et Rennes ont chacun terminé à la deuxième place de leur groupe. Les trois clubs tricolores encore engagés devront ainsi passer par les barrages, face à des clubs qui ont terminé à la troisième place de leur groupe de Ligue des champions. Pas une mince affaire potentiellement avec des adversaires comme le FC Barcelone ou la Juventus Turin.

Parmi les concurrents, seul le Feyenoord Rotterdam a assuré sa place pour les huitièmes, là où le PSV Eindhoven a terminé également deuxième de sa poule. Reversés de la Ligue des champions, l'Ajax Amsterdam et le Sporting Portugal passeront eux par les barrages et pourraient potentiellement retrouver Monaco, Nantes ou Rennes.

Premier de son groupe en Ligue Europa Conference, l'OGC Nice est assuré aussi de voir les huitièmes de finale. Il en est de même pour l'AZ Alkmaar. Troisième de son groupe de Ligue Europa, Braga est de son côté reversé en seizièmes de finale de C4, où le club portugais affrontera une équipe qui a terminé en deuxième position de sa poule dans la compétition initiale.