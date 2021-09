Inter Milan-Real: Ancelotti explique pourquoi il n’a pas fait entrer Hazard, désormais remplaçant

Eden Hazard n’est pas entré en jeu mercredi, lors du choc entre l’Inter Milan et le Real Madrid (0-1). Carlo Ancelotti préférait le profil du jeune Rodrygo qui a offert la victoire aux Merengue en fin de match.

Le Real Madrid s’est appuyé sur sa jeune garde pour ses débuts en Ligue des champions. Les Merengue se sont imposés sur le terrain de l’Inter Milan (0-1), mercredi en Ligue des champions, grâce un but de Rodrygo sur une passe d’Eduardo Camavinga (89e). Eden Hazard, lui, a suivi l’intégralité de la rencontre en spectateur. Carlo Ancelotti s’est passé du Belge au coup d’envoi, lui préférant Vinicius et Lucas Vazquez au soutien de Karim Benzema. Il ne l’a pas non plus lancé en cours de match alors que l’ancien joueur de Chelsea était apte.

"J'ai pensé à le faire entrer en seconde période"

Mais le manager italien n’a pas fait de sentiment. "Eden Hazard va bien, a confirmé l’ancien entraîneur du PSG. J'ai pensé à le faire entrer en seconde période, mais l'Inter fermait très bien le jeu dans l'axe et je voulais ouvrir le jeu par les côtés, c'est pour ça que j'ai opté pour Rodrygo."

Après une dernière saison gâchée par les blessures (21 matchs, quatre buts la saison dernière), l’ancien Lillois a repris sans pépin cette saison. Mais il n’a pas disputé un seul match dans son intégralité. Sur les quatre rencontres auxquelles il a participé, Hazard a été remplacé à trois reprises aux alentours de l’heure de jeu (59e et deux fois 66e et une entrée en fin de match contre le Betis).

S’il ne l’utilise pas à 100%, Ancelotti a soutenu son joueur à plusieurs reprises, comme ce fut le cas le week-end dernier contre le Celta Vigo (5-2). "Il n'a pas marqué mais il a été très bon, a-t-il noté. Eden et Karim se sont très bien trouvés." Quelques jours après sa nomination en juin dernier, il avait aussi prédit que cette saison pourrait être "celle d’Hazard".