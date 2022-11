Juventus-PSG: Galtier "très agacé" par les buts encaissés sur coups de pied arrêtés

Christophe Galtier a livré ce mardi son ressenti sur les récentes prestations défensives du PSG à la veille du duel contre la Juventus à Turin lors de la sixième journée de Ligue des champions (mercredi, 21h). L'entraîneur du club francilien a surtout pesté contre les erreurs de son équipe sur les coups de pied arrêtés.

Invaincu depuis le début de la saison, le PSG continue de caracoler en tête de la Ligue 1. Mais le club francilien ne réalise pas un exercice parfait non plus. La faute aux problèmes défensifs récurrents de l'équipe entraînée par Christophe Galtier. Un bémol à corriger lors du déplacement ce mercredi à Turin face à la Juventus pour la sixième journée de Ligue des champions (dès 21h sur RMC Sport 1). L'entraîneur du club francilien a reconnu qu'il n'avait pas du tout apprécié les dernières sorties de son équipe dans le domaine des phases arrêtées, malgré les victoires contre le Maccabi Haïfa (7-2) et contre Troyes (4-3).

"J'étais très agacé à la suite des deux derniers matchs, a expliqué le technicien parisien ce mardi en conférence de presse. Des positionnements ne sont pas bons, pas respectés. C'est une question d'engagement, parfois de sacrifice. J'en ai parlé ce matin avec mes joueurs. On en a plus que parlé, on l'a travaillé."

>> Les infos avant Juventus-PSG

"C'est un manque de concentration"

Porté par des stars offensives en grande forme, déjà 33 buts pour la triplette Neymar-Messi-Mbappé, le PSG enchaîne les succès. Mais les erreurs et aproximations défensives risquent de coûter cher à l'équipe dirigée par Christophe Galtier. Face à la presse, l'entraîneur français a exigé un vrai changement, en particulier sur l'état d'esprit de son groupe, lors des coups de pied arrêtés.

>> Le PSG en C1, c'est sur RMC Sport

"En dehors de la valeur de chaque joueur sur sa capacité à gagner des duels aériens, on perd beaucoup de deuxièmes ballons dans la surface sur les coups de pied arrêtés. C'est un manque de concentration, un manque d'investissement, a encore asséné le coach du Paris Saint-Germain. Il faut y remédier. La Juventus a marqué beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Il faudra être très vigilants."

Leader provisoire du groupe H devant le Benfica, le PSG devance pour le moment le club lisboète à la différence de buts (+8 pour Paris, +4 pour Lisbonne). Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Paris doit sécuriser sa première place lors de son déplacement à Turin contre les Bianconeri. Pour y arriver, il faut au moins faire aussi bien que les Portugais qui se déplaceront à Haïfa.