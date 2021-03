La presse catalane en feu après la remontada du Barça face à Séville

La folle remontée du FC Barça face au Séville en Coupe du Roi mercredi enflamme la presse catalane qui rêve d'une même issue face au PSG dans une semaine en le 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Non, le FC Barcelone n'a pas remporté la sixième Ligue des champions de son histoire, mercredi soir. Pas plus qu'un autre titre. La presse catalane est pourtant en ébullition après la victoire du Barça face au FC Séville (3-0, a.p.) en demi-finale retour de la Coupe du Roi, dans l'une de ces remontadas qui enflamment l'Espagne. Ce n'est pas la première des Catalans cette saison, déjà miraculés face à Grenade (5-3, a.p.) après avoir été menés jusqu'à 2-0 jusqu'à la 88e minute.

Les deux grands quotidiens sportifs catalans jubilent évidemment face à cet exploit des coéquipiers d'Ousmane Dembélé. "Epique!" pour Mundo Deportivo, "grandiose" pour Sport. "MD" salue Gérard Piqué, "capitaine de l'épopée", grâce à son but offrant la prolongation à son équipe et son attitude de guerrier, illustrée par sa blessure au genou droit qui ne l'a pas empêché de rester sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final. Les médias se délectent des réponses du Barça et de Carles Puyol, ancienne légende du club, aux railleries des Andalous sur les réseaux sociaux après le match aller.

Sport s'arrête sur l'embrassade qui "veut tout dire" entre Lionel Messi et Ronald Koeman. Ce dernier a confié avoir vécu son "meilleur match" depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe l'été dernier. L'explosion de joie de Messi, accompagnée de petits sauts de cabri, sur l'égalisation de Piqué est également disséquée et elle semble, c'est vrai, très sincère alors que l'Argentin est souvent raillé pour ses émotions impassibles. Tous ces indicateurs créent un climat d'euphorie au milieu d'une saison assez terne sportivement mais bouleversée par l'actualité extrasportive entre l'avenir de Messi et les démêlés judiciaires de l'ancien président, Josep Bartomeu.

La qualification en finale de la compétition offre la perspective d'un titre aux Catalans. Elle intervient surtout une semaine avant le 8e de finale retour de la Ligue des champions face au PSG (21h, sur RMC Sport), largement vainqueur au Camp Nou à l'aller (1-4). Le rêve d'une nouvelle remontada incensée face aux Parisiens commence donc à prendre corps en Catalogne, quatre ans après celle passée à la postérité.

Face à cet emballement général, Koeman a tenté de rappeler tout le monde à la raison. "Un 2-0, c'est plus facile à remonter, même si ce n'est pas facile non plus, a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. Un 4-1, c'est autre chose... En plus, ils ont une grande équipe. Pendant le match, on verra s'il y a une opportunité de passer. Sinon, il faudra l'accepter." Pas sûr que cela calme les "culés". Après 2017, l'opération "remontada 2021" semble déjà lancée en Catalogne.