LDC, PSG-Leipzig: le groupe avec Icardi, sans Neymar

Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, a convoqué un groupe de 22 joueurs pour la réception de Leipzig, ce mardi (21h, sur RMC Sport). Mauro Icardi, troublé par une situation personnelle délicate, est bien présent.

Mauro Icardi est bien présent dans le groupe du PSG pour le match face à Leipzig, ce mardi (21h, sur RMC Sport) lors de la 3e journée de la Ligue des champions. Comme Mauricio Pochettino l’avait laissé entendre lundi, l’attaquant argentin est de retour après un week-end mouvementé et deux entraînements manqués. Il s’était rendu à Milan pour y retrouver sa femme, Wanda, désireuse de rompre après avoir intercepté des messages de son mari avec une mannequin. Un psychodrame qui agite la vie parisienne depuis quelques jours.

"Concernant Mauro Icardi et ses problèmes personnels, il n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui (lundi), mais il est dans le groupe pour demain (mardi), avait expliqué Mauricio Pochettino en conférence de presse. Nous verrons ce soir quelle est la situation et s'il peut jouer ou non."

Pour revenir au terrain, Paris sera privé de plusieurs joueurs de poids ce mardi. Le forfait de Neymar (adducteurs) a été acté dès lundi. Le milieu de terrain Leandro Paredes souffre, lui, du quadriceps droit alors que Sergio Ramos poursuit les entraînements individualisés. Angel Di Maria purge son troisième et dernier match de suspension.

Rafinha, Juan Bernat et Sergio Rico ne figurent pas sur la liste des joueurs inscrits en Ligue des champions. Les jeunes El Chadaille Bitshiabu, Teddy Alloh, Ismaël Gharbi et Denis Franch n’ont, eux, pas été retenus. Accroché à Bruges (1-1) lors de la première journée, le PSG avait frappé fort en s’imposant face à Manchester City (2-0) lors du match suivant. Paris retrouve une équipe qu’il a déjà affrontée ces deux dernières saisons.

Le groupe du PSG

Donnarumma, Letellier, Navas - Bitumazala, Dagba, Diallo, Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Nuno Mendes - Danilo, Dina Ebimbe, Draxler, Gueye, Herrera, Wijnaldum, Verratti – Icardi, Mbappé, Messi