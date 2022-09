PSG: la ministre des Sports interpelle Galtier après sa sortie sur "le char à voile"

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a partagé son indignation ce lundi après une plaisanterie de Christophe Galtier autour des déplacement du Paris Saint-Germain "en char à voile" pour éviter l'avion. La membre du gouvernement regrette la légèreté de l'entraîneur du club francilien face à la cause environnementale.

Des rires trop prononcés et une petite plaisanterie qui ne passent pas. Christophe Galtier a fait preuve d'ironie ce lundi lorsqu'il a été intérrogé sur la polémique des jets privés et des déplacement en avion pour les footballeurs et leurs équipes. la réponse de l'entraîneur du Paris Saint-Germain sur "le char à voile" comme moyen de locomotion a déclenché un tollé à la veille de la réception de la Juventus en Ligue des champions, ce mardi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). A tel point qu'Amélie Oudéa-Castéra s'est emparée du dossier. En interpellant directement le coach parisien.

"M. Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables, a écrit la ministre des Sports dans un message posté sur les réseaux sociaux. On en parle?"

>> La conférence de Kylian Mbappé et Christophe Galtier avant PSG-Juventus

Bientôt des mesures gouvernementales?

A l'heure où les Français sont incités à réduire leur consommation énergétique et à faire preuve de sobriété pour protéger la planète, le train de vie des footballeurs ou le recours aux trajets en avion plutôt qu'en train engendre de nombreuses critiques.

Dans une logique constructive, Amélie Oudéa-Castéra a également souhaité mêler le Ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, à ce sujet qui dépasse la sphère sportive.

La petite phrase de Galtier fait réagir sur les réseaux

Avant la ministre des Sports, la sortie médiatique de Christophe Galtier a entraîné de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Si certains ont mis en avant une maladresse du technicien francilien et que d'autres ont préféré ne pas y prêter attention, certains défenseurs de la cause environnementale ont taclé sa réponse face aux médias.

"Réaction inacceptable du PSG face aux critiques sur leur usage des jets privés, a de son côté pesté la député européenne écologiste Karima Delli. Ils ne font même plus semblant les égoïstes de se soucier du réchauffement climatique ou de l'avenir de nos sociétés..."

Lui aussi questionné sur l'affaire des jets privés, Kylian Mbappé a botté en touche en assurant que cela ne le concernait pas. Une non-prise de position qui a également fait beaucoup réagir.