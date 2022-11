Ligue des champions: AC Milan, Leipzig, Shakhtar... les équipes à la lutte pour les 8es

Alors que douze des seize qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions sont connus, huit équipes se disputent mardi et mercredi les quatre derniers billets pour la phase à élimination directe.

Le sprint final de la phase de groupes de la Ligue des champions est lancé. La dernière journée se dispute ce mardi et mercredi et on connaît déjà douze des seize équipes qualifiées pour les huitièmes de finale: Bayern Munich, Benfica, Chelsea, Club Bruges, Dortmund, Inter, Liverpool, Manchester City, Naples, PSG, Porto et le Real Madrid.

Il reste donc quatre billets pour la phase à élimination directe et huit équipes peuvent y prétendre lors d'une ultime journée qui s'annonce bouillante: l'Eintracht Francfort, Leipzig, Marseille, l'AC Milan, Salzbourg, Shakhtar, Sporting et Tottenham. On fait le point groupe par groupe.

Groupe A

Mardi 1er novembre à 21 heures : Liverpool-Naples et Glasgow Rangers-Ajax

Équipe spectaculaire du début de saison, Naples va tenter de terminer premier de son groupe devant Liverpool, également qualifié. Pour cela, les Italiens ne doivent pas perdre par au moins quatre buts d'écart. De leur côté, les Anglais doivent gagner par au moins quatre buts d'écart pour terminer en tête.

Groupe B

Mardi 1er novembre à 18h45: Porto-Atlético et Leverkusen-Club Bruges

Déjà qualifiés, le Club Bruges et Porto se disputent la première place à distance. Les Belges termineront premiers s'ils l'emportent, si les deux matchs se soldent par un nul ou si Porto s'incline. Les Portugais termineront premiers s'ils l'emportent et Bruges ne s'impose pas, ou s'ils font match nul et Bruges s'incline.

Groupe C

Mardi 1er novembre à 21 heures : Bayern-Inter et Plzen-Barcelone

Tout est joué dans ce groupe. Le Bayern est assuré d'être premier devant l'Inter. Le FC Barcelone jouera la Ligue Europa, tandis que Plzen est éliminé de toutes les compétitions européennes.

Groupe D

Mardi 1er novembre à 21 heures : Marseille-Tottenham et Sporting-Francfort

Le groupe le plus indécis puisque toutes les équipes peuvent se qualifier. Dernier de la poule, l'OM doit impérativement s'imposer pour voir les huitièmes. Les hommes d'Igor Tudor termineront premiers en cas de victoire si l'autre match se solde par un nul.

Tottenham sera qualifié pour les huitièmes s'il ne perd pas au Vélodrome. Les Anglais termineront premiers en cas de victoire, ou si les deux matches se soldent par un nul. Le Sporting sera qualifié pour les huitièmes s'il ne perd pas. Les Portugais termineront premiers en cas de victoire et si Tottenham ne s'impose pas.

Francfort sera qualifié pour les huitièmes en cas de victoire. Les Allemands termineront premiers en cas de victoire si Tottenham ne s'impose pas.

Groupe E

Mercredi 2 novembre à 21 heures: Chelsea-Dinamo Zagreb et AC Milan-Salzbourg

Chelsea est déjà assuré de finir premier de son groupe. L'AC Milan sera qualifié pour les huitièmes de finale s'il ne perd pas. En revanche, Salzbourg sera qualifié s'il gagne. Le Dinamo Zagreb peut seulement se qualifier pour la Ligue Europa, s'il l'emporte face à Chelsea et que Salzbourg perd contre Milan.

Groupe F

Mercredi 2 novembre à 18h45: Real Madrid-Celtic et Shakhtar-Leipzig

Déjà qualifié, le Real peut assurer la première place en cas de victoire, ou si Leipzig ne gagne pas. Les Allemands verront les huitièmes s'ils ne perdent pas, et seront premiers si les Espagnols ne s'imposent pas. Le Shakhar sera qualifié en cas de victoire. Le Celtic est éliminé de toutes les compétitions européennes.

Groupe G

Mercredi 2 novembre à 21 heures: Manchester City-FC Séville et Copenhague-Dortmund

Tout est joué dans cette poule. Les Citizens et Dortmund sont qualifiés, respectivement à la première et deuxième place. Séville jouera la Ligue Europa et Copenhague est éliminé de toutes les compétitions européennes.

Groupe H

Mercredi 2 novembre à 21 heures: Juventus-PSG et Maccabi Haïfa-Benfica

Le PSG et Benfica sont qualifiés pour les huitièmes. Paris est actuellement premier à la différence de buts (+8 contre +4) car leurs deux rencontres se sont soldées par des nuls 1-1. Les Parisiens termineront automatiquement premiers en cas de meilleur résultat que les Portugais.