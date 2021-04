Bayern-PSG: Choupo-Moting est "prêt" pour le choc entre les deux derniers finalistes

Eric-Maxim Choupo-Moting a hâte de retrouver le PSG mercredi (21h en exclusivité sur RMC Sport 1), en quart de finale de la Ligue des champions, lui qui portait le maillot parisien l’été dernier, avant de rejoindre le Bayern Munich, vainqueur de Paris en finale de la précédente édition.

C’est le match de l’année pour le PSG. La revanche tant attendue contre le Bayern Munich, qui l’a privé de son rêve européen en finale de l’édition précédente. "Tout le monde du football attend ce match avec impatience", affirme Eric-Maxim Choupo-Moting, transféré au club bavarois l’été dernier, après la finale perdue par le Paris Saint-Germain. L’international camerounais pourrait pallier les forfaits de Robert Lewandowski et Serge Gnabry, en débutant sur la pelouse de l’Allianz Arena mercredi. Et ainsi croiser le fer sur le terrain avec ceux qui étaient encore ses coéquipiers il y a quelques mois.

"C’est la revanche de la Ligue des champions et un match spécial pour moi parce que j’ai joué pour l’équipe adverse pendant deux ans, rappelle-t-il dans une vidéo publiée par le Bayern en marge de ce choc. Aujourd’hui, je suis à 100% un joueur du Bayern et je veux gagner ce match. C’est une histoire de dingue. Personne n’aurait pu s’attendre à ce que nous jouions l’un contre l’autre aussi tôt. Et si j’avais eu le choix, j’aurais préféré que ce soit en finale. Mais je suis très impatient de revoir les gars. Quelques-uns m’ont écrit: "Hey, on va se retrouver. Prépare toi !" Pour rigoler, je leur ai dit: "Préparez-vous aussi !"

Choupo-Moting: "Je n'ai pas besoin de donner des gros conseils"

"Ce sont des gars formidables et si nous parlons de leur qualité, elle est évidemment exceptionnelle, sans aucun doute, ajoute-t-il. Ils ont une qualité individuelle incroyable et c'était amusant de jouer avec eux. Je n'ai pas besoin de donner de gros conseils. Lorsque vous jouez l'un contre l'autre à ce niveau, chacun sait exactement à quoi il fait face." Doublure de Lewandowski, le Germano-camerounais Choupo-Moting n’a pas démérité quand sa chance lui a été donnée. Il a notamment marqué deux fois déjà en Ligue des champions, contre le Lokomotiv Moscou en phase de poule et contre la Lazio Rome en 8e de finale.

"Choupo est un joueur important pour nous. Comme remplaçant, il n'a pas eu une période facile mais il a montré toute sa qualité face à Leipzig. Il est très important pour l'équipe car c'est un super mec. Il unit l'équipe et c'est pour cela aussi que nous sommes heureux de l'avoir avec nous", se réjouissait Hansi Flick à la veille de ce match. Que ce soit à Paris ou à Munich, la personnalité de l’attaquant fait l’unanimité. Mais c’est bien dans le camp adverse qu’il jouera ce soir, avec la ferme volonté d’éliminer ses anciens partenaires.