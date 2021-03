Ligue des champions: Choupo-Moting et Coman ravis de retrouver le PSG avec le Bayern

Pour la chaîne du Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting et Kingsley Coman se sont confiés après le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions. Les deux anciens jouurs du PSG s'attendent évidemment à une grosse affiche face à leur ancienne équipe. Mais s'en réjouissent.

Des retrouvailles à plus d'un titre. Le PSG et le Bayern Munich se retrouveront en avril prochain, au stade dès quarts de finale de Ligue des champions. Une revanche de la dernière finale de la compétition. Et forcément une affiche très particulière pour Eric Maxim Choupo-Moting, passé dans le camp adverse après le Final-8.

Arrivé à la fin de son contrat l'été dernier avec le PSG, l'attaquant camerounais avait prolongé de quelques semaines son aventure avec le club parisien. Avant de rejoindre, libre, le Bayern Munich.

"Certains gars du PSG m'ont déjà parlé"

Buteur face à l'Atalanta lors du quart de finale, il était utilisé dans un rôle de joker lors de ce Final-8, entré en jeu face au club munichois. "C'est vraiment un match spécial pour moi. Ce sera très, très difficile. Le monde entier a vu, lors de la dernière finale, que le PSG était une équipe forte, a confié Choupo-Moting dans un entretien pour la chaîne du Bayern Munich. Ils seront très motivés, mais nous aussi."

A nouveau utilisé dans un rôle de joker en Bavière, Eric-Maxim Choupo-Moting a prouvé mardi dernier qu'il pouvait être efficace, buteur face à la Lazio Rome deux minutes après son entrée en jeu. Il y a de grandes chances qu'il garde le même rôle face au PSG. "J'ai vraiment hâte de les revoir. C'est une belle histoire. Certains gars de l'équipe m'ont déjà parlé et j'ai déjà reçu quelques messages de Paris, a confié Choupo-Moting. Ils ont un nouvel entraîneur et quelques nouveaux joueurs. Il y a donc eu quelques changements par rapport à l'année dernière."

"Leur attaque est leur force principale" selon Coman

Pour Kingsley Coman aussi, ce sera l'occasion de nouvelles retrouvailles. Formé au PSG, l'ailier français avait offert la victoire au Bayern Munich le 23 août dernier. "C'est un bon tirage pour tous les fans de football. C'est la dernière finale de Ligue des champions donc ce sera forcément un très gros match et une grosse équipe en face, a estimé Coman. Leur attaque est leur force principale mais ils ont une très bonne équipe. Ce sont deux équipes qui peuvent gagner cette compétition."

La rencontre aller aura lieu à l'Allianz Arena le mercredi 7 avril. Le PSG aura donc l'avantage de recevoir le Bayern Munich pour le quart retour, au Parc des Princes le mardi 13 avril. Victorieux du FC Barcelone en huitièmes de finale, Paris aura un nouveau défi de taille à relever.