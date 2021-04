Ligue des champions: Choupo-Moting prévient le PSG et veut rester au Bayern

Eric-Maxim Choupo-Moting a confié son ressenti avant le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG. Installé en Bavière après son passage à Paris, le Camerounais compte bien mettre fin au rêve de ses anciens partenaires.

Héros du quart de finale entre le PSG et l’Atalanta Bergame (2-1) lors du Final 8 de Lisbonne, Eric-Maxim Choupo-Moting va retrouver le club francilien à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des champions, mercredi 7 avril (en direct dès 21h sur RMC Sport 1). Un duel où l’attaquant camerounais pourrait avoir un rôle à jouer après la blessure de Robert Lewandowski, forfait face à Paris.

"Gagner le titre est notre objectif à tous ici, a assuré le buteur de 32 ans. On peut s’en rendre compte chaque jour dans le club. Nous avons de très bonnes chances mais je pense qu’il est plus difficile de conserver la Ligue des champions que de la gagner. Tout le monde chasse le Bayern aujourd’hui."

Choupo-Moting: "Nous ne prendrons pas le PSG à la légère"

Quelques mois après avoir quitté Paris pour signer avec le Bayern, Eric-Maxim Choupo-Moting est conscient du statut de favori de son équipe mais se méfie des joueurs de Mauricio Pochettino.

"Nous sommes considérés comme la meilleure équipe au monde, a encore poursuivi l’ancien joueur parisien. Ce qui signifie que tout le monde veut nous battre. Il est d’autant plus important pour nous de travailler positivement, en prenant du plaisir et surtout en restant unis. Nous ne prendrons pas le PSG à la légère."

Choupo-Moting espère prolonger au Bayern

Avant de se retrouver adversaire du PSG en Ligue des champions, Eric-Maxim Choupo-Moting a bien failli prolonger son aventure en Ligue 1. Mais l’offre du Bayern Munich a finalement changé la donne. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’international camerounais aux 53 sélections espère bien y rester plus longtemps, malgré seulement 7 titularisations cette saison toutes compétitions confondues.

"Tout ce que je m’étais promis avant de signer au Bayern s’est réalisé, a encore assuré l’ex-doublure d’Icardi au PSG. Bien sûr, ce serait bien de rester plus longtemps. Je m’entraîne tous les jours avec le sourire. C’est un honneur de jouer ici. […] Maintenant, après la Coupe du monde des clubs, tout ce dont j’ai besoin, c’est quelques trophées de plus. Et pour les obtenir, je vais tout donner."