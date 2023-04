Ligue des champions: "La meilleure équipe de ces dix dernières années", De Bruyne lance la demie face au Real Madrid

Manchester City affrontera le Real Madrid en demi-finale de Ligue des champions après sa qualification contre le Bayern Munich (1-1 au retour, 4-1 en cumulé). Comme il l’a confié à l’issue de la rencontre, Kevin De Bruyne a déjà hâte d’en découdre.

Une demi-finale de rêve entre deux mastodontes du Vieux Continent. Respectivement tombeurs de Chelsea et du Bayern Munich en quart de finale de Ligue des champions, le Real Madrid et Manchester City vont s’affronter au tour suivant pour une place en finale. À trois semaines du match aller entre les deux équipes (9 ou 10 mai prochain à Santiago Bernabeu), Kevin De Bruyne s’est dit très excité d’en découdre.

"Le Real Madrid est la meilleure équipe de ces dix dernières années, a clamé le milieu offensif belge des Skyblues au micro de Canal+ après le match nul sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi soir (1-1, 4-1 en cumulé). C’est chouette de jouer ces matchs."

Le douloureux souvenir de l'année dernière

Face au tenant du titre, vainqueur de cinq Ligues des champions en neuf ans (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), les hommes de Pep Guardiola auront très fort à faire. Pour leur troisième qualification consécutive en demi-finale de C1, les Skyblues tenteront de prendre leur revanche sur l’année dernière, quand les Madrilènes les avaient renversés au terme d’un scénario complètement dingue (4-3 à l’aller, 1-3 au retour).

"Les deux matchs ont été durs. C'est la Ligue des champions et un niveau très élevé, a ajouté De Bruyne au micro de Dazn au sujet de la qualification face au Bayern. Quand on a eu les occasions, on a pu mettre les buts. Cette équipe a beaucoup de qualité. L'année dernière on a très bien joué en demi-finale, mais on a pris deux buts en trois minutes."