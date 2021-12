Ligue des champions: le Real lance le huitième en compilant ses buts contre le PSG

Le Real Madrid affrontera le PSG les 15 février et 9 mars prochain lors des huitièmes de finale de Ligue des champions. Avant les retrouvailles avec le club francilien, les Merengue ont gentiment lancé les hostilités avec une vidéo des buts marqués contre Paris sur la scène européenne ces dernières saisons.

Marcelo, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Casemiro... et Nacho. Certains l'ont peut-être oublié mais pas le Real Madrid. Le club madrilène a posté lundi une vidéo réunissant les buts marqués par ces cinq hommes lors des matchs face au PSG en Ligue des champions. Une manière, un brin moqueuse, de lancer la double confrontation à venir face au club francilien lors des huitièmes de finale de la C1.

Un moyen peut-être aussi pour le club madrilène de se rassurer avant de défier l'armada offensive du PSG où Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar auront à coeur de briller face aux protégés de Carlo Ancelotti.

Avantage Real depuis l'arrivée de QSI

Au terme d'une journée agitée, et de deux tirages au sort effectués par l'UEFA, les huitièmes de finale de la Ligue des champions ont donc été dévoilés et Paris affrontera le Real pour la quatrième fois en sept ans lors de rencontres prévues les les 15 février et 9 mars prochain.

Si deux des trois derniers affrontement ont tourné à l'avantage du club madrilène lors des poules en 2015-2016 puis lors des huitièmes de finale en 2017-2018, le PSG reste sur une bonne note.

La dernière fois que l'équipe francilienne a défié la Maison Blanche, lors de la phase de groupes en 2019-2020, le duel a bien tourné pour les partenaires de Keylor Navas et Marco Verratti. Après une correction infligée par le PSG au Parc des Princes (3-0), le Real s'était contenté d'un nul à Santiago Bernabeu (2-2).

Ce soir-là en Espagne, Kylian Mbappé et Pablo Sarabia avaient répondu à un doublé de Karim Benzema. Le génial attaquant parisien, priorité du Real pour le prochain mercato estival, serait bien inspiré de reproduire ce genre de performances lors des huitièmes de finale de Ligue des champions cette saison.