Ligue des champions: Ramos prêt à défendre le PSG jusqu'à la "mort" contre le Real

Présent à Madrid ce lundi pour inaugurer une salle de sport, Sergio Ramos a participé à une conférence de presse dans l'après-midi. Inévitablement, le défenseur espagnol a été questionné sur la confrontation à venir entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le hasard fait bien les choses... à condition que l'UEFA fasse une erreur. Au terme du second tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce lundi, après une bourde effectuée lors du premier, Sergio Ramos a appris qu'il affrontera le Real Madrid avec le Paris Saint-Germain. Un match bien particulier pour le défenseur espagnol qui a disputé 671 rencontres avec le club madrilène avant de rejoindre le PSG l'été dernier.

"Un mélange d'émotions"

Absent lors des quatre derniers matchs de Paris, après avoir fait ses débuts à Saint-Étienne le 28 novembre, Sergio Ramos se trouvait justement... à Madrid ce lundi. L'Espagnol de 35 ans y inaugurait une salle de sport et a tenu pour l'occasion une conférence de presse. Sans surprise, il a rapidement été questionné sur ce huitième de finale entre le Real et le PSG.

"Manchester United (que devait jouer le PSG initialement, ndlr) est une équipe qui me plaisait bien comme adversaire, mais le tirage au sort a été invalidé, a commencé par expliquer Sergio Ramos. Comme je l'ai dit par le passé, le destin est capricieux et on va jouer contre Madrid. Évidemment, pour moi, c'est un mélange d'émotions. D'un côté, j'aurais aimé ne pas jouer ce match. Mais de l'autre, ça va être bien de revenir au Bernabéu, à la maison."

Ramos prêt à "mourir pour le PSG"

Visiblement touché par la possibilité de revenir jouer dans le stade du Real Madrid, "là où j'ai vécu les meilleures années de ma vie", Sergio Ramos a tout de même tenu à clarifier les choses. "Maintenant, il faut que je défende les couleurs de mon équipe, et s'il faut mourir pour le PSG, je le ferai", a insisté le défenseur espagnol, absent contre Monaco dimanche au Parc des Princes en raison d'une "fatigue musculaire".

Avant de rejoindre le Real Madrid en 2005, Sergio Ramos avait affronté le club madrilène avec le Séville FC, pour une victoire et un match nul, avec un but inscrit. Encourageant pour le PSG. Mais pour profiter cet historique avantageux, il faudra que Sergio Ramos, qui n'a disputé qu'un seul des 25 matchs joués cette saison par le PSG, soit présent lors de cette double confrontation.