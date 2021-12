PSG: Ramos chahuté pour son retour à Madrid? "Son départ ne s'est pas bien passé", rappelle Hermel

Désormais parisien, Sergio Ramos retrouvera le Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions en février. Selon Fred Hermel, le défenseur espagnol craint l’accueil que lui réservera le public madrilène.

Sergio Ramos n’aura pas à attendre trop longtemps avant de retrouver son ancien club. Arrivé au PSG cet été, l’Espagnol affrontera le Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions à partir de février. Mais les supporters madrilènes pourraient ne pas lui réserver le plus chaleureux des accueils...

"Je pense qu’il le craint (l’accueil du public), car son départ ne s’est pas bien passé. Quand on quitte le Real et qu’on ne part pas bien, on paye la facture d’une manière ou d’une autre", a avancé notre spécialiste du foot espagnol Fred Hermel, dans l’émission Rothen s’enflamme lundi sur RMC. "Ce serait une blessure énorme pour lui", a-t-il ajouté. Fred Hermel a également rappelé que, lorsque Ramos retournait avec le Real sur la pelouse de son club formateur, le FC Séville, il avait toujours été "sifflé et insulté".

Joueur emblématique du Real, capitaine et vainqueur de quatre Ligues des champions avec le club madrilène, Sergio Ramos a pris la direction du PSG cet été après 16 saisons chez les Merengues. En fin de contrat à l’issue de la saison dernière, sa non-prolongation avait été un long feuilleton. Lors de ses adieux au club en juin, Sergio Ramos, ému aux larmes, avait expliqué que les désaccords s’étaient cristallisés autour de la durée du contrat.

Un départ houleux

"Ces derniers mois, le club m'a fait une offre d'un an avec une baisse de salaire. L'argent n'a jamais été un problème. Le président, de ma bouche, savait que ce n'était pas un problème économique. C'était une question d'années (dans le contrat). Ils m'ont offert un an et j'en voulais deux, c'était la continuité pour ma famille", avait-il déclaré face aux médias, avant de poursuivre: "lors des dernières conversations, j'ai accepté (l'offre d'un an du Real) et ils m'ont dit qu'il n'y avait plus d'offre. On m'informe que même après que j'ai donné le feu vert à la dernière offre qui était sur la table, elle avait une date d'expiration et je ne le savais pas". Et Sergio Ramos n’avait pas caché son mécontentement vis-à-vis de la direction du Real.

Lundi, après le tirage au sort, il a été interrogé sur cette future confrontation: "Évidemment, pour moi, c'est un mélange d'émotions. D'un côté, j'aurais aimé ne pas jouer ce match. Mais de l'autre, ça va être bien de revenir au Bernabéu, à la maison. […] Maintenant, il faut que je défende les couleurs de mon équipe, et s'il faut mourir pour le PSG, je le ferai".

Depuis le début de la saison, Sergio Ramos n’a disputé qu’un seul match avec le PSG, contre Saint-Etienne (3-1). Sa prestation avait d’ailleurs été convaincante. Mais depuis, le Parisien a déclaré forfait en raison d’une "fatigue musculaire". Le PSG recevra le Real le 15 février. Le match retour aura lieu le 9 mars.