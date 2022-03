Ligue des champions: Mbappé peut-il un jour battre le record de buts de Ronaldo ?

Avec respectivement 140 et 125 buts en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont atteint des sommets qui peuvent paraître inatteignables. D'autant qu'ils peuvent encore améliorer leur total. Pour Kylian Mbappé et ses 32 buts au compteur dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs, le chemin va être long pour faire aussi bien que les deux monstres. Mais le Parisien a de sérieux arguments à faire valoir dans la quête de ce record insensé.

Ils ont affolé les compteurs pendant des saisons et des saisons, au point d’atteindre des hauteurs irrationnelles. Meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions, avec respectivement 140 et 125 buts inscrits, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont explosé tous les compteurs et détiennent un record qui peut paraître imbattable. D'autant que CR7 et Messi peuvent encore améliorer leur total. Avec 32 réalisations en C1, Kylian Mbappé est encore très loin des deux monstres et, malgré sa volonté sans faille de vouloir marquer l'histoire du football, il semble au pied d’une montagne.

Mais, si l’ascension sera encore longue et difficile, l’attaquant parisien peut avoir l’ambition de tutoyer de tels sommets. A 23 ans, Mbappé, actuellement 23e meilleur buteur de l’histoire de la compétition, a déjà fait mieux que de très grands attaquants comme Robin Van Persie (25 buts), Luis Suarez (27) ou encore Samuel Eto’o (30). Pour égaler CR7 et Messi, sa précocité sera d’ailleurs sa meilleure arme. Auteur de son premier but en C1 le 21 février 2017 avec Monaco en huitième de finale contre Manchester City à tout juste 18 ans (il avait d’ailleurs inscrit six buts sur cette campagne européenne), le champion du monde est parti sur des bases plus élevées que le Portugais et l’Argentin.

Largement en avance sur les temps de passage

À 23 ans et 57 jours, l’âge qu’avait Mbappé au moment de faire chavirer le Parc des Princes il y a trois semaines contre le Real Madrid, Messi et Ronaldo faisaient moins bien que le natif de Bondy. Avec 25 buts marqués à cet âge-là, l’ancien Barcelonais n'est pas si loin et est d’ailleurs le deuxième meilleur buteur de la C1 sur ce temps de passage derrière le Français. Mais Cristiano Ronaldo, 10 buts marqués à 23 ans et des poussières, affiche de son côté des standards bien différents.

Moins précoces que Mbappé, Messi et Ronaldo ont cependant trouvé un rythme de croisière tout simplement démentiel au cours de leur carrière en C1. Au nombre de but par match, le Portugais (0,77) et l’Argentin (0.81) affichent des moyennes plus élevées que Mbappé (0.62). Sur ce point-là, le Parisien rentre un peu plus dans le rang et fait même moins bien que Robert Lewandowski (0,81) et surtout Erling Haaland (1,21). Mais rien n’empêche l’ancien Monégasque, qui semble n’avoir jamais été aussi fort que ces derniers mois, d’augmenter son ratio de buts par match dans les saisons à venir. Si Messi et surtout Ronaldo sont peu à peu montés en régime, rien n’empêche Mbappé, qui n’a peut-être toujours pas atteint son “prime”, d’en faire de même.

La longévité sera la clef

S’il gardait ce rythme de 0.62 but par match, Mbappé aurait encore besoin de 150 rencontres pour égaler le total de buts de Messi et de 174 pour faire aussi bien que Ronaldo, sachant que les deux hommes, qui continuent de faire régner la terreur dans les surfaces européennes, peuvent toujours améliorer leurs statistiques. Afin d’aller chercher le record de Messi et Ronaldo, la longévité sera d’ailleurs l’un des facteurs les plus importants. Pour le buteur français, tout dépendra en effet de sa faculté à durer dans le temps et d'enchaîner les saisons de très haut niveau, comme le font Messi et Ronaldo. Pour l’heure, Mbappé, qui se blesse très rarement, semble parti sur de bonnes bases. Mais quand on voit que les deux légendes continuent de faire partie des meilleurs joueurs du monde à 37 ans (Ronaldo) et 34 ans (Messi), la route est encore longue pour Mbappé, qui devra peut-être faire évoluer son jeu si ses qualités athlétiques venaient à diminuer avec le poids des années.

Dans sa quête, la réforme du format de la Ligue des champions pourrait par ailleurs être un petit coup de pouce pour Mbappé. À partir de 2024, le vainqueur ou le finaliste de cette C1 new look disputera 17 matchs au lieu de 13 aujourd’hui. Un sacré avantage pour le Français par rapport à Messi et Ronaldo, qui vont forcément raccrocher les crampons avant Mbappé et qui vont donc moins bénéficier de ce nouveau format. À l’inverse d’Erling Haaland, plus jeune (21 ans) et parti sur un rythme bien plus élevé que Mbappé. Mais ça, c’est une autre histoire.