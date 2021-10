Real: Benzema se sait "pas très loin" du Ballon d'or

Karim Benzema a répondu sans détour à une question de Canal + sur le Ballon d'or. Auteur d'une année 2021 exceptionnelle, l'attaquant français du Real Madrid a reconnu en avoir fait l'un de ses objectifs.

Franck Ribéry et Antoine Griezmann le savent peut-être mieux que quiconque, il est très difficile de faire l'unanimité des votants pour le Ballon d'or. Les deux derniers joueurs français à être grimpé sur le podium de cette prestigieuse récompense auront probablement un oeil attentif aux résultats de la prochaine édition, le 29 novembre prochain. Et pour cause, Karim Benzema pourrait enfin apporter le sourire à la France et succéder à Zinedine Zidane au palmarès. 23 ans après son mentor, le buteur du Real Madrid fait partie des grands favoris et ne s'en cache pas.

"Cela serait parmi les nombreux rêves que j'avais quand j'étais petit, a avoué l'attaquant de 33 ans lors d'un entretien pour Canal + à paraître mardi. Bien sûr, bien sûr (que j'en rêve). Mes idoles, que cela soit R9 (Ronaldo) ou Zizou, sont venues au Real. Je suis venu au Real. Ils ont gagné le Ballon d'or. Ce sont des petites choses auxquelles je repense."

Benzema a brillé en Ligue des nations

Karim Benzema convoque sans problème les noms de Ronaldo et Zinedine Zidane. Et cela tombe bien, le Brésilien comme le champion du monde 1998 ont fait du Madrilène leur favori pour recevoir le prochain Ballon d'or malgré la conccurence des Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Robert Lewandowski.

"Aujourd'hui, voilà, je ne suis pas très loin", a encore assuré Karim Benzema, sûr de son fait. Si le buteur n'a remporté qu'un seul titre en 2021, la Ligue des nations avec l'équipe de France, ses performances aussi bien avec le Real qu'avec les Bleus ont marqué les esprits.

Dans un rôle de finisseur ou de passeur, le joueur formé à l'OL a brillé (28 buts avec le Real en 2021, dont 10 en 10 matchs cette saison), et pourrait bien avoir convaincu les juges du Ballon d'or avec son magnifique but en finale de la Ligue des nations face à l'Espagne (2-1). Une merveille inscrite quelques jours seulement après le dévoilement des 30 finalistes du Ballon d'or.