Ligue des champions: les chapeaux se dessinent pour la saison prochaine

Alors que la saison touche à sa fin dans la plupart des championnats européens, 25 qualifiés pour la prochaine Ligue des champions sont connus. De quoi déjà y voir clair concernant les quatre chapeaux répartissant les 32 participants au moment du tirage au sort.

Chapeau 1 : Manchester City, Atlético de Madrid, Inter Milan, Bayern Munich, Lille, Sporting, Chelsea ou Zenit, Manchester United ou Villarreal

Six des huit représentants du premier chapeau sont d’ores et déjà connus. Il s’agit des champions des six premiers pays au classement: Angleterre (Manchester City), Espagne (Atlético de Madrid), Italie (Inter Milan), Allemagne (Bayern Munich), France (Lille) et Portugal (Sporting). L’avant-dernier ticket reviendra au vainqueur de la Ligue des champions ou au champion du septième pays du classement UEFA, à savoir la Russie, représentée par le Zenit Saint-Petersbourg.

Le dernier billet pour ce premier chapeau est réservé au vainqueur de la Ligue Europa, dont la finale entre Manchester United et Villarreal se dispute ce mercredi. À noter que le sous-marin jaune n’est pas encore qualifié pour la C1 et qu’il disputerait la Ligue Europa en cas de défaite. Ce qui offrirait également une place directe en phase de groupe à l’AS Monaco, sans passer par deux tours préliminaires.

Chapeau 2 : Real Madrid, FC Barcelone, Juventus, PSG, Liverpool, FC Séville, Manchester United ou Chelsea, Borussia Dortmund ou FC Porto

Le deuxième chapeau de la Ligue des champions 2021-2022 est également déjà bien dessiné avec six équipes certaines d’y figurer. Cette fois-ci, cela concerne les équipes ayant les meilleurs coefficients UEFA n’ayant pas terminées championnes. Et il y a du très beau monde: Real, Barça, Juventus, PSG, Liverpool, Séville, excusez du peu. Pour les deux derniers tickets, tout sera établi une fois les finales européennes jouées.

Manchester United et Chelsea s’y retrouveraient s’ils venaient à s’incliner en finale de C1 et de C3. Dans le cas contraire, ils prendraient place dans le premier chapeau et laisserait le champ libre au Borussia Dortmund et au FC Porto, dans cet ordre.

L'Ajax, Leipzig et l'Atalanta dans le chapeau 3, du flou pour le reste

Les trois premiers membres du chapeau 3 ont de quoi faire saliver également pour leur but jeu réputé: l’Ajax, Leipzig et l’Atalanta. Pour les autres places, le Zenit postule et y sera si Chelsea remporte la Ligue des champions. Selon les scénarii en finales européennes cette semaine, Dortmund et Porto peuvent également se retrouver dans cet avant-dernier chapeau.

Enfin, le Besiktas, le Dynamo Kiev, Bruges et l’AC Milan devront attendre les résultats des barrages et la liste complètes de tous les qualifiés pour savoir s’ils seront dans le troisième ou le quatrième chapeau. Pour l’heure, seul Wolfsburg est assuré d’être dans le dernier chapeau au moment du tirage au sort, qui se tiendra le 26 août, une fois les 32 équipes qualifiées connues.