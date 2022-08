TOUT COMPRENDRE – Fusils d’assaut, Mbappé marabouté, son frère dans un groupe armé... la lunaire affaire Pogba

Ce week-end, Paul Pogba s’est retrouvé bien malgré lui plongé au cœur d’une sombre histoire de tentatives d’extorsion en bande organisée depuis la publication d’une vidéo virulente de l’un de ses frères, Mathias, dans laquelle ce dernier promet "des grandes révélations" sur le milieu de terrain de l’équipe de France. Une affaire devenue judiciaire au fil des divulgations, qui mêlent même Kylian Mbappé.

• Qui est Mathias Pogba?

Aîné de la fratrie avec son jumeau Florentin, Mathias Pogba, 32 ans, est le grand frère de Paul Pogba, 29 ans. Footballeur professionnel et international guinéen, Mathias a écumé, au cours d’une carrière moins prestigieuse que celle du champion du monde français, les clubs de seconde voire troisième zone: en France (Quimper, Tours), en Italie (Pescara), en Angleterre (Crewe Alexandra, Crawley Town), en Espagne (Manchego, Lorca, Murcie), aux Pays-Bas (Sparta Rotterdam), en Ecosse (Partick Thistle), en Slovénie (Tabor Sezana) ou encore au pays de Galles (Wrexham).

La dernière expérience de l’attaquant a été courte en National 2 avec l’ASM Belfort, avec qui il n’aura participé qu’à 12 rencontres entre août 2021 et avril 2022, freiné par une blessure. Celui qui est actuellement sans club avait refusé de jouer avec l’équipe B du club en Régional 1, alors qu’il n’était plus convoqué en équipe première par son entraîneur. Il a été consultant régulier pour La Chaîne L’Equipe entre décembre 2021 et mai 2022.

Très proche de Paul Pogba, qu’il avait souvent au téléphone et qu’il voyait dès que leur emploi du temps respectif le permettait avec son jumeau Florentin, Mathias a toujours semblé très présent publiquement au côté du benjamin de la fratrie. Il était notamment à ses côtés durant la Coupe du monde 2018 ou l’Euro 2021, apportant sa bonne humeur et son sourire dans les tribunes durant les matchs des Bleus.

• Que reproche-t-il à son frère Paul?

La relation entre Paul et Mathias pourrait s’être détériorée il y a quelques mois, puisque le premier était présent en mars à une soirée de gala organisée par le second dans le prestigieux hôtel Shangri-La, dans le XVIe arrondissement de Paris. Tout sourires, les deux frères avaient alors fait une apparition commune lors de cette soirée de lancement de l’association Golden Score, créée par Mathias Pogba, dont le but est de conseiller et aider les sportifs à préparer leur après-carrière. Sur Instagram, on peut voir une publication en date du 24 mars où Paul félicite son frère pour le lancement de cette association. Soit quelques jours avant que leur relation ne prenne une tournure pour le moins conflictuelle.

Dans un texte lu face caméra et publié samedi soir sur TikTok – et en quatre langues, français, italien, anglais et espagnol –, Mathias promet de faire "de grandes révélations" sur son frère, ainsi que sur celle qui est son agent, Rafaela Pimenta, "son avocate, son amie, sa confidente et qu’on appelle aujourd’hui la femme la plus puissante du football et que [son] frère appelle sa seconde mère". Ces propos laissés mystérieux ne surprendront pas le clan de Paul Pogba, qui réagira quelques heures après.

• Pourquoi l’affaire a-t-elle pris une tournure judiciaire?

Dans un communiqué commun, les avocats de la "Pioche", de Yeo Moriba (la mère de Paul et Mathias) et de Rafaela Pimenta révéleront que Paul Pogba faisait déjà l’objet de "menaces" et de "tentatives d’extorsion en bande organisée". Et que "les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois". Cette affaire opposant les frères Pogba a donc pris un tournant judiciaire. Une enquête pour "soupçons de tentatives d’extorsion" sur le champion du monde 2018 a été ouverte en France le 3 août auprès des services de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). L’agence précise que de fortes sommes d’argent auraient été réclamées à Paul Pogba afin d’éviter la diffusion de vidéos prétendument compromettantes à son encontre.

>> Toutes les informations autour de l'affaire Pogba dans notre direct

Mathias ne tarde pas à son tour à réagir dans une série de messages publiés sur Twitter ("J’espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités"), alors que France Info révélait dans le même temps d’autres détails sur l’affaire Pogba. Auditionné par des enquêteurs, l’actuel milieu de la Juventus Turin aurait assuré avoir été intimidé à plusieurs reprises par une bande d’individus, notamment composée de son frère Mathias et d’amis d’enfance, dont deux hommes cagoulés et armés de fusils d’assaut.

Une somme de 13 millions d’euros lui aurait été réclamée pour "service rendu" en contrepartie d’une supposée protection discrète lui ayant été assurée pendant 13 années. Les hommes allant même jusqu’à l’attendre en juillet dernier au centre d’entraînement du club italien. Par ailleurs, l’international tricolore aurait renvoyé de son domicile un ami qu’il hébergeait après que ce dernier lui a volé 200 000 euros via sa carte bancaire, aurait-il expliqué aux enquêteurs.

• Que vient faire Mbappé dans cette histoire?

Et si toute cette affaire tirait son origine d’une sombre histoire… de maraboutage? Selon France Info, Mathias Pogba et les maîtres chanteurs avaient menacé Paul de le discréditer en publiant des messages audios dans lesquels il aurait demandé à un marabout proche de sa famille de jeter un sort à son partenaire en équipe de France, Kylian Mbappé. D’après nos informations, Paul Pogba a démenti cette demande de maraboutage auprès des enquêteurs.

Mathias lui formulera dans la soirée de dimanche de nouvelles lourdes accusations à l’encontre de son frère sur Twitter ("Il n’est pas question d'argent: tu m’as impliqué malgré moi, j’ai failli mourir par ta faute, tu m’as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l’innocent. Quand tout sera dit les gens verront qu’il n’y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre").

Avant d’apostropher, de nouveau, Mbappé. "Kylian, à présent tu comprends? Je n’ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n’est jamais bon d’avoir un hypocrite et un traître près de soi!" En attendant que les tenants et les aboutissants de l’affaire Pogba se précisent, ce feuilleton ne semble que débuter.