Ligue des champions: Solskjaer pourrait se passer de Ronaldo face aux Young Boys

Trois jours après son doublé face à Newcastle pour son grand retour à Old Trafford, Cristiano Ronaldo pourrait jouer en Ligue des champions face aux Young Boys Berne mardi. À moins que son entraîneur décide de se passer de lui, comme il l'a laissé entendre en conférence de presse.

Après le grand retour et la joie vécue le temps d'une après-midi à Old Trafford face à Newcastle (4-1), Cristiano Ronaldo va désormais devoir enchaîner les bonnes performances avec Manchester United pour que la belle histoire se poursuive. Mais à 36 ans, le Portugais n'a plus les jambes de feu qu'il avait lors de son premier passage en Angleterre (2003-2009).

S'il reste un formidable athlète, son nouvel entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, pourrait être amené à le ménager cette saison. Ancien coéquipier de CR7 au mitan des années 2000, le Norvégien a déjà précisé avant la rencontre de Premier League face à Newcastle qu'il n'hésiterait pas à mettre l'attaquant portugais sur le banc.

"Il n'est pas impossible que je me passe de lui"

C'est ce que pourrait décider de faire Solskjaer mardi soir, à l'occasion du premier match de Ligue des champions de Manchester United, sur la pelouse des Young Boys Berne (à 18h45). "Il n'est pas impossible que je me passe de lui. Il a 36 ans. Mason Greenwood a 19 ans et c'est la même chose pour lui. Je dois gérer son temps de jeu comme je dois gérer le temps de jeu d'un joueur de 36 ans", a expliqué Solskjaer en conférence de presse.

Après la rencontre face à Newcastle, l'entraîneur norvégien avait expliqué qu'il n'avait pas hésité une seule seconde à titulariser Cristiano Ronaldo, pour la symbolique que représentait son grand retour. Mais au fur et à mesure que la saison avancera, Solskjaer pourrait utiliser son joueur avec davantage de parcimonie.

Des options de qualité sur le banc

Le technicien de Manchester United a tout de même insisté en conférence de presse sur le fait que "Cristiano prend tellement soin de lui, je sais qu'il récupère rapidement et qu'il a eu une présaison. Mais bien sûr, il est important qu'on ait tout le monde en jambes, et il est important que lui soit en jambes et qu'il ait 90 minutes pour l'être."

Avec Jesse Lingard et Anthony Martial sur le banc - Edinson Cavani et Marcus Rashford sont encore blessés -, Solskjaer a en tout cas des options de qualité dans son effectif pour reposer la légende des Red Devils, qui a parfaitement soigné son retour dans le théâtre des rêves.