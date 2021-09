Manchester United: l'étonnante confession de Ronaldo, après son retour éclatant

Auteur d'un doublé face à Newcastle pour son retour en Premier League (4-1), Cristiano Ronaldo n'a pas caché sa satisfaction après sa performance, même s'il était très nerveux avant le coup d'envoi.

Des débuts rêvées dans le Théâtre des rêves. Auteur d'un doublé avec Manchester United face à Newcastle (4-1), dans le cadre de la cinquième journée de Premier League ce samedi, Cristiano Ronaldo a savouré ses retrouvailles avec le public d'Old Trafford.

"Je ne m'attendais pas à ça, à marquer deux buts... j'en attendais à un mais pas à deux. J'apprécie ce que les fans ont fait pour moi aujourd'hui, je suis tellement fier de ça. Mais le plus important, c'est de gagner des matchs. Manchester a besoin d'être à la place qu'il mérite. Je suis évidemment heureux de marquer, je ne vais pas le nier, mais le plus important c'est l'équipe. L'équipe a joué avec consistance, à haut niveau, je suis très fier", a confié CR7 à la télévision anglaise.

Il était très nerveux avant le match

Pour son retour à Manchester, l'international portugais, pourtant habitué des grands rendez-vous, a confié qu'il était très nerveux avant le match. "Les fans? C'est incroyable. J'étais tellement nerveux en commençant le match. C'était normal. Cela ne s'est peut-être pas vu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils chantent mon nom durant tout le match. L'accueil est incroyable mais je suis ici pour gagner des matchs et aider l'équipe. Mon but? C'était incroyable. J'étais super nerveux, admet-il. Hier soir je ne pensais qu'à bien jouer, à aider l'équipe. Au début du match, j'étais très nerveux mais ce club est incroyable, je suis si fier. C'est spécial. J'ai joué un peu partout dans le monde mais l'Angleterre, c'est le plus spécial. J'appartiens à Manchester, je suis arrivé très jeune, ils m'ont toujours très bien traité, c'est pour ça que je suis revenu."

A 36 ans, Cristiano Ronaldo attaque donc sa deuxième aventure mancunienne sur les chapeaux de roue et est prêt à rugir de nouveau en Ligue des champions ce mardi face au Young Boys de Berne (18h45). Une compétition qui lui va comme un gant puisqu'il est le meilleur buteur de la Coupe aux grandes oreilles (135 réalisations), juste devant Lionel Messi (120) et Robert Lewandowski (73).

>>> abonnez-vous à RMC Sport pour ne pas rater les matchs du PSG en Ligue des champions