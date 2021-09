Manchester United: Ronaldo a déjà (re)mis l’Angleterre à ses pieds

Auteur d’un fracassant doublé pour son grand retour à Manchester United face à Newcastle (4-1) ce samedi à Old Trafford, Cristiano Ronaldo n’a pas mis longtemps avant de se remettre tout le foot anglais dans la poche.

Cristiano Ronaldo pouvait-il rêver d’un meilleur retour? Douze ans après avoir quitté Manchester United, la star portugaise effectuait l’un des plus grands come back de l’histoire du football ce samedi à l’occasion du match entre les Red Devils et Newcastle (4-1). Malgré la pression et le poids des années, 36 pour CR7, le quintuple Ballon d’Or a fait vibrer les fans comme au bon vieux temps. Grand artisan de la très large et éclatante victoire de Manchester United face aux Magpies, il a signé un retentissant doublé, ouvrant le score avant de permettre à son équipe de reprendre l’avantage après l’égalisation de Newcastle.

Du bonheur pour MU et notamment pour Bruno Fernandes. Associé à CR7 en sélection, celui qui a inscrit le 3eme but mancunien savoure le retour à la maison réussi de son compatriote: "C’est génial, on sait tous ce que Cristiano a apporté au club, au football. On est très heureux de l’avoir avec nous. Le plus important, comme il le dit, ce sont les performances de l’équipe et d’obtenir le résultat que l’on recherche."

Solskjaer: "Il est devenu un fantastique buteur"

Plus précis mais tout aussi élogieux, Ole Gunnar Solskjaer observe que son attaquant "est devenu un buteur fantastique, qui sent le but, qui le sens du timing et sait se positionner." L'entraîneur norvégien a également confié que Ronaldo s’était exprimé vendredi devant ses partenaires et qu’il n’a jamais douté qu’il en ferait un titulaire face aux Magpies: "On parle de Manchester United, de Cristiano, c’est une journée que tout le monde a apprécié."

Même dans le camp d’en face, on s’inclinait après la rencontre devant le quintuple Ballon d’Or. "S’il y a une véritable star, alors c’est lui", a réagi Steve Bruce, coach de Newcastle. L’opération séduction de Ronaldo s'est aussi déroulée sans accroc du côté des observateurs, sous le charme, forcément. Alors que le Manchester Evening Standard lui a donné la meilleure note, 8/10, le célèbre consultant et ex-numéro 9 de l'Angleterre Gary Lineke a salué "les débuts incroyables" du nouveau roi de MU.