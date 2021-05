Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Manchester City-PSG

Le PSG vise l’exploit sur le terrain de Manchester City, ce mardi (21h) en demi-finale retour de la Ligue des champions. Battus 1-2 à l’aller, les Parisiens devront marquer au moins deux fois pour rêver d’une nouvelle finale. Un choc à suivre sur RMC Sport 1.

Le PSG est à 90 minutes, voire 120 minutes, d’une nouvelle finale de Ligue des champions. C’est peu mais le mur s’annonce très compliqué à gravir. Battu à domicile au match aller (1-2), Paris se déplace sur le terrain de Manchester City, ce mardi (21h) en demi-finale retour de la Ligue des champions (21h) avec l’obligation de réaliser un exploit. Les hommes de Mauricio Pochettino devront inscrire au moins deux buts. Une victoire 2-0 les qualifierait, un 2-1 leur ouvrirait les portes d’une prolongation. Un succès 3-2 (cela marche aussi pour 4-3, 5-4…) "suffirait" également au PSG qui serait alors qualifié au nombre de buts inscrit à l’extérieur.

Pour faire simple, il faudra un nouvel exploit après ceux réalisés sur les terrains du FC Barcelone (1-4) en 8e de finale, puis du Bayern Munich (2-3) en quarts de finale.



Les équipes de RMC Sport prendront l'antenne dès 19h dans Champions Zone pour vous donner les dernières indiscrétions autour du match, de la présence ou non de Kylian Mbappé.

Le match sera également diffusé à la radio sur RMC avec un After Foot en direct exceptionnellement jusqu'à 1 heure du matin.



"On doit être les premiers à croire en nous, a exhorté Marco Verratti, lundi au micro de RMC Sport. Il faut qu’on entre sur le terrain en étant prêts pour chaque duel. Il faut être onze guerriers sur chaque ballon, à s’aider. On ne peut jamais savoir ce qu’il va se passer. On a notre tactique, notre façon de jouer. On joue contre une grande équipe, ils ont beaucoup d’avance sur le plan tactique. On est aussi heureux de pouvoir participer à ce type de match, on est une équipe capable de gagner dans n’importe quel stade, on l’a déjà fait. On est confiants."