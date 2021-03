Manchester City: Agüero peste contre ses coéquipiers qui ne lui "passent pas le ballon"

Sergio Agüero, l'attaquant de Manchester City, se serait plaint du peu de munitions reçues de la part de ses coéquipiers lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions entre Manchester City et Mönchengladbach (2-0), mardi.

Sergio Agüero vit peut-être les derniers mois de son aventure avec Manchester City. Arrivé en 2011, l’attaquant argentin sera en fin de contrat l’été prochain et la tendance penche vers un départ. Et cette potentielle dernière année est plutôt pénible pour l’Argentin successivement blessé (genou), atteint du coronavirus, puis peu utilisé par Pep Guardiola (14 matchs, dont 5 titularisations).

Mardi, il est entré en jeu pour le dernier quart d’heure du 8e de finale retour de la Ligue des champions face au Borussia Mönchengladbach (2-0) alors que le sort du match était déjà plié.

Mal trouvé ou snobé sur plusieurs actions

Et l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid (2006-2011) n’a pas été beaucoup servi par ses coéquipiers. Il s’en serait d’ailleurs plaint à l’issue du match. Au moment de quitter le terrain, il s’est confié à un membre du staff en lâchant: "Ils ne me passent pas le ballon", selon ESPN. Sur plusieurs actions, ses partenaires offensifs ont en effet joué leur carte personnelle ou mal assuré leur passe vers l’avant-centre qui avait remplacé Bernardo Silva.

Pour cette rencontre, Pep Guardiola avait décidé de placer sur le banc ses deux avant-centres de métier - Agüero et Gabriel Jesus - au coup d’envoi. Kevin de Bruyne occupait le poste de faux numéro 9 et le Belge a trouvé la faille d’une magnifique frappe sous la barre (12e). Le week-end dernier, Agüero a marqué son premier but depuis plus d’un an en Premier League lors de la victoire face à Fulham (3-0). Il a ainsi mis fin à 417 jours de disette en Premier League. Cette saison, il a marqué une fois en Ligue des champions: c’était face à Marseille (3-0), le 9 décembre en phase de poules.

Sur le départ en fin de saison, Agüero est annoncé par certains médias espagnols du côté du Barça l’été prochain. Il pourrait y retrouver son grand ami, Lionel Messi… si ce dernier reste. "Tout le monde écrit Barça, Barça, Barça... attendons un peu, a-t-il récemment tempéré sur sa chaîne Twitch. Je suis toujours à City."