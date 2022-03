Lille-Chelsea: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le 8e de finale retour de Ligue des champions

Le LOSC reçoit le champion en titre Chelsea ce mercredi soir (21h) pour un huitième de finale retour de Ligue des champions. Battu 2-0 à Stamford Bridge, le club nordiste veut croire à l'exploit.

Le LOSC n'a pas d'autre choix que de croire à l'exploit. Battue 2-0 à l'aller à Stamford Bridge, l'équipe de Jocelyn Gourvennec se présente forcément en mauvaise posture ce mercredi pour le huitième de finale retour à Pierre-Mauroy. Après l'élimination du PSG face au Real Madrid la semaine dernière, tous les espoirs reposent désormais sur le dernier champion de France.

Ce huitième retour sera à suivre dès 21 heures sur RMC Sport 1 et Canal+Sport, ainsi que sur RMC et l'appli RMC Sport en direct commenté. Dos au mur, le LOSC ne part pas favori face au dernier vainqueur de la Ligue des champions, bien que Chelsea connaisse des difficultés ces dernières semaines en raison de l'offensive russe en Ukraine.

"On nous donne moins de 10% de chance de nous qualifier et le Losc répond toujours présent dans ces situations", a lancé mardi l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec, disant "croire à l'exploit" au stade Pierre-Mauroy. La Ligue 1 en a bien besoin: si Lille chute à son tour, ce serait seulement la troisième fois ces dix dernières saisons que la France n'a aucun représentant en quarts de la Ligue des champions (après 2018 et 2019).

Chelsea confronté à des problèmes extra-sportifs

"La Ligue des champions est une compétition de légende où il se passe des choses imprévisibles. Il y a de l'émotion, des remontadas et comme il y a un parfum particulier, ça doit nous donner encore plus de force", a asséné Gourvennec. Ce dernier devra néanmoins composer sans son maître à jouer, le Portugais Renato Sanches, touché à une cuisse vendredi lors d'un triste nul contre Saint-Étienne (0-0). Et l'attaque lilloise, poussive ces derniers temps, compte sur un sursaut de l'avant-centre Jonathan David (1 seul but en 10 matches) pour assommer le Goliath londonien.

"Ils ont tout à gagner et rien à perdre", a estimé l'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel. Pour l'heure, les huitièmes restent un plafond de verre pour Lille, éliminé à ce stade en 2007 lors de son unique incursion précédente (1-0, 1-0 contre Manchester United). Les stars (N'Golo Kanté, Thiago Silva, Romelu Lukaku...) et le vécu européen de Chelsea, deux sacres en C1 (2012, 2021), plaident aussi en faveur des Blues, même si on a davantage parlé des coulisses que du terrain ces derniers jours en Angleterre.



Le club s'est retrouvé dans la tourmente en raison des sanctions imposées par Londres à son propriétaire russe Roman Abramovitch, dont les avoirs ont été gelés en raison de ses relations avec le Kremlin. Le club est contraint de se serrer la ceinture en attendant l'éventuelle arrivée d'un nouveau propriétaire, même si Tuchel assure que "l'humeur est bonne" au sein de l'équipe.