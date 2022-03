Manchester United: Cristiano Ronaldo va vivre une saison blanche, la première depuis 2009-2010

Manchester United a été éliminé ce mardi dès les huitièmes de finale de Ligue des champions, après une défaite face à l'Atlético de Madrid à Old Trafford (1-0). Muet au cours de la partie, Cristiano Ronaldo va vivre une saison blanche pour l'année de son retour.

Revenu l'été dernier à Manchester United, après douze ans d'absence, Cristiano Ronaldo ne remportera pas de trophée en club ou en sélection cette saison. Sorti dès les huitièmes de finale de Ligue des champions ce mercredi face à l'Atlético de Madrid, l'attaquant portugais va vivre sa première saison blanche depuis l'exercice 2009-2010.

Vainqueur de la Serie A lors de ses deux premières années avec la Juventus, Cristiano Ronaldo avait sauvé son bilan en remportant la Coupe d'Italie la saison dernière, pour sa troisième et dernière année avec le club bianconeri. Venu à la Juventus pour remporter la Ligue des champions, l'attaquant portugais avait échoué dans sa quête, lui qui restait sur trois sacres de rang avec le Real Madrid, entre 2016 et 2018, sous les ordres de Zinédine Zidane.

Victorieux de sa première Ligue des champions avec le club madrilène à l'issue de la saison 2013-2014, il avait ajouté la SuperCoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs dans la foulée, deux compétitions comptabilisées pour 2014-2015. De la même manière, le sacre en Liga lors de la saison 2011-2012 avait débouché sur un succès en SuperCoupe d'Espagne quelques mois plus tard.

Une deuxième saison blanche avec Manchester United

Il faut donc remonter à la saison 2009-2010 pour retrouver trace d'une saison blanche pour Cristiano Ronaldo. lui qui était arrivé alors au Real Madrid, en provenance de Manchester United, où il avait gagné a minima la Premier League (entre 2007 et 2009) auparavant. A l'époque, l'OL avait sorti le club madrilène dès les huitièmes de finale de Ligue des champions, là où le FC Barcelone remportait la Liga.

Arrivé lors de son premier passage à Old Trafford en août 2003, Cristiano Ronaldo avait décroché la FA Cup pour sa première saison. Au cours de ces six saisons lors de son premier passage à Manchester United, seule celle en 2004-2005 était restée sans succès pour CR7, avec une défaite en finale de FA Cup.

Vainqueur de l'Euro 2016 avec le Portugal et de la Ligue des Nations en 2019, Cristiano Ronaldo ne pourra pas se rattraper avec sa sélection nationale. La Coupe du monde sera organisée en décembre prochain, au Qatar, et la phase finale de la prochaine Ligue des nations aura lieu en juin 2023, avec une phase de groupes qui se déroulera cet été.

Actuellement cinquième de Premier League après 29 journées, Manchester United compte 20 points de retard sur City. L'équipe de Ralf Rangnick est aussi déjà éliminée de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue, il n'y a donc plus qu'une place pour la prochaine Ligue des champions à espérer d'ici la fin de saison pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. Auteur de 18 buts en 33 buts toutes compétitions confondues, le joueur de 37 ans aura aussi sans doute en tête son record personnel, lui qui est devenu face à Tottenham le week-end dernier le meilleur buteur de l'histoire du football.