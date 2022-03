Lille-Chelsea: "Merci d’avoir ruiné ma soirée", Tuchel abattu après une question sur le huis clos

Thomas Tuchel a perdu son sourire face à la menace, pour Chelsea, de disputer à huis clos le quart de finale de la Ligue des champions à domicile, mercredi après la victoire à Lille (1-2).

Thomas Tuchel a affiché un sourire de courte durée en conférence de presse, mercredi après la qualification en Chelsea pour les quarts de finale de la Ligue des champions aux dépens de Lille (2-0, 1-2). Une performance réalisée malgré le lourd contexte pesant sur le club, ciblé par les sanctions du gouvernement britannique et de l’Union européenne contre son propriétaire, Roman Abramovich. Cette actualité s’est rapidement invitée en conférence de presse à l’issue du match à Lille. Selon The Athletic, les Blues devraient jouer leur quart de finale à domicile, à huis clos.

"J'étais de tellement bonne humeur..."

Alors que le gouvernement britannique autorise les abonnés à assister aux rencontres en Angleterre, cela ne devrait pas concerner les rencontres européennes. Interrogé sur la perspective de jouer sans le soutien de ses supporters, Tuchel a accusé le coup face à la presse. "Merci d’avoir ruiné ma soirée, a-t-il lancé au journaliste qui lui faisait état de cette possibilité. J’étais de tellement bonne humeur. Est-ce qu’on peut parler de ça quand ce sera confirmé? C’est confirmé? Donc, attendons la confirmation de la confirmation."

A l’issue de la rencontre, Tuchel a affiché la même attitude positive que celle diffusée depuis le début de la guerre en Ukraine, provoquée par Vladimir Poutine. Ce sont les liens entretenus par Abramovich, propriétaire de Chelsea, avec le président russe qui valent ces sanctions contre les actifs de l'oligarque.

"Le club en interne est très calme"

"Je ne sais pas maintenant quelles sanctions on va devoir suivre, a déclaré Tuchel. On va y arriver. On mérite de jouer les quarts, on va combattre et s'adapter aux situations. On va jouer avec fierté et la bonne attitude. Je ne suis pas sûr de ce qui va nous arriver, mais on peut vous dire maintenant qu'on va s'adapter. Nous avons surmonté tant de choses. Je suis heureux, fier, et on verra bien."

"On a essayé de créer une atmosphère spéciale, a-t-il ajouté au micro de RMC Sport. Le club en interne est très calme, très professionnel. La culture, à Chelsea, c'est toujours le foot en priorité."