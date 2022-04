Liverpool-Benfica: sur quelle chaîne regarder le duel en quart de finale retour de Ligue des champions

Liverpool accueille Benfica ce mercredi (21h)n pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Victorieux à l'aller à Lisbonne (3-1), les Reds de Mohamed Salah et Sadio Mané vont tenter de finir le travail lors du rencontre disputée dans leur antre d'Anfield, alors que Darwin Nunez visera un exploit pour l'équipe portugaise.

Du sérieux et de la concentration. Au terme d'un match maîtrisé à l'aller, Liverpool a tranquillement battu Benfica à Lisbonne (3-1). Ce mercredi soir à Anfield, les Reds vont tenter de bien finir pour rejoindre les demi-finales de la Ligue des champions.

Le quart de finale retour entre le club anglais et l'équipe portugaise est à suivre dès 21h en direct sur la chaîne beIN Sports 1 (et en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport).

Gare à Nunez pour les Reds

Tenu en échec par Manchester City en Premier League (2-2), Liverpool retrouvera les hommes de Pep Guardiola dimanche en demi-finale de FA Cup à Wembley. Mais avant, les partenaires du duo Salah-Mané devront se méfier d'une équipe de Benfica revancharde. Et la défense des Reds ferait bien de se méfier d'un joueur en particulier.

Buteur à l'aller lors de la défaite des Lisboètes, Darwin Nunez a encore signé un gros match pendant le week-end en championnat. Auteur d'un triplé face à Belenenses (3-1), l'attaquant uruguayen sera l'homme à surveiller lors de ce quart de finale retour de Ligue des champions. Le Sud-Américain de 22 ans a déjà inscrit 31 but en 36 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

Des performances qui auraient même séduit le PSG Mais avant d'envisager un éventuel transfert, Darwin Nunez voudra s'offrir le scalp de Liverpool. Virgil Van Dijk et ses coéquipiers devront le museler pour rejoindre la surprenante équipe de Villarreal dans le dernier carré européen.

