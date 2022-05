Liverpool-Real: la colère d'Estelle Mossely, bloquée dans les incidents au Stade de France

Présente au Stade de France pour assister à la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, Estelle Mossely a été prise au milieu du chaos aux abords de l'enceinte dionysienne. Elle a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux.

L'avant-match a été tendu aux abords du Stade de France, à quelques minutes du coup d'envoi de Liverpool-Real Madrid. Des mouvements de foule et des problèmes de filtrage ont compliqué la tâche des forces de l'ordre, pour l'entrée sur le parvis. Présente sur les lieux, la boxeuse Estelle Mossely a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux.

"C’est un scandale ce qu’il se passe au Stade de France! Bloquée depuis plus d’une heure, gazée, bousculée… L’accès au stade a été fermé avant même le coup d’envoi. Et c'est juste maintenant qu’ils décident 'd’évacuer' les gens. Pour rappel, tous ont des billets pour rentrer. SCANDALEUX ! Ok donc maintenant, ils laissent rentrer trois personnes à côté mais nous non. On est des dizaines à être bloqués", a-t-elle écrit sur Twitter.

Des supporters gazés

Après de nombreuses minutes d'attente, la boxeuse a finalement pu prendre place dans l'enceinte, au contraire de nombreux fans, restés bloqués dehors. C'est notamment le cas du frère de Joel Matip, qui a dû se réfugier dans un restaurant avec sa femme enceinte en raison des gaz lacrimogènes utilisés. Ce dernier a confié à Sky Sports que "l'organisation autour et dans le stade est indigne d'une finale de Ligue des champions. Utiliser des gaz lacrymogènes dans des zones avec des enfants et des fans non impliqués est dangereux".

La finale de la Ligue des champions a été retardée de 36 minutes en raison d'énormes files d'attente qui se sont formées dans les rues entourant l'enceinte. Plusieurs centaines supporters de Liverpool ont forcé un barrage de police aux abords du stade de France.