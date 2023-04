Manchester City-Bayern: Haaland face à sa bête noire

Erling Haaland retrouve le Bayern Munich ce mardi soir à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Un club qui ne réussit pas forcément au Cyborg norvégien.

Thomas Tuchel ne s’y trompe pas, Erling Haaland sera bien le danger numéro un pour la défense du Bayern Munich ce mardi à l’Etihad Stadium, pour le quart de finale aller de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). L’attaquant de Manchester City, qui comptabilise déjà 44 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues cette saison - dont 10 en C1 - sera l’attraction de ce choc entre deux favoris de la compétition.

“Ses chiffres sont incroyablement impressionnants. Ses qualités athlétiques et sa soif d'objectifs sont remarquables, a commenté l'entraîneur du Bayern Munich ce lundi. Bien sûr, il n'y a pas que lui. City crée beaucoup d'occasions pour Haaland. Nous ne pouvons trouver des solutions qu'ensemble. Il faudra de l'assiduité, de la volonté et de la présence dans les duel."

Le Bayern, la bête noire du Cyborg

Au cours de son aventure au Borussia Dortmund entre 2020 et 2022, Erling Haaland a affronté à sept reprises les Bavarois. Pour des résultats plus que contrastés. Si l’international norvégien reste dans ses standards, avec cinq buts marqués (quatre en Bundesliga, un en Supercoupe), il n’a jamais gagné face au Bayern Munich (sept défaites). Les coéquipiers de Thomas Müller restent toutefois la quatrième “victime” préférée du Cyborg, juste derrière Leipzig (11), Séville et Wolfsberger (6).

Mais cette saison, Erling Haaland défie tous les records. Auteur de cinq buts en phase de groupes de Ligue des champions (doublé face à Séville et Copenhague, un but contre Dortmund), le joueur de 22 ans reste sur un quintuplé retentissant face à Leipzig lors du huitième de finale retour. Blessé à l’aine ces dernières semaines, Haaland a rappelé à tout le monde qu’il n’avait pas perdu son sens du but, comme en témoigne son doublé le week-end dernier à Southampton en Premier League. Le Bayern est prévenu.