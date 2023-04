Manchester City-Bayern Munich: une merveille de Rodri pour lancer le choc

Rodri a lancé de superbe manière l'affiche entre Manchester City et le Bayern Munich, mardi soir lors des quarts de finale aller de la Ligue des champions. D'une frappe lumineuse, l'Espagnol de 26 ans a déjà inscrit l'un des buts de ces quarts de C1 pour donner l'avantage au club anglais.

Et dire qu'il a frappé de son mauvais pied! Titulaire dans le milieu de Manchester City, mardi soir lors du choc des quarts de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich (RMC Sport 1), Rodri a gratifié les supporters de l'Etihad Stadium d'un but absolument merveilleux.

On joue la 28e minute: pas attaqué à 25 mètres, le milieu international espagnol repique sur son pied gauche, lui le droitier. Il n'hésite pas une seconde à décocher un enroulé à la courbe sublime, absolument imparable pour Yann Sommer dans le but bavarois.

Rodri exceptionnel, dans tous les sens du terme

Puissant et précis, le ballon est allé se loger dans la lucarne du Suisse pour faire exploser le stade mancunien et Pep Guardiola, ébahis. Quelle manière de lancer cette affiche entre deux prétendants au titre européen.

Si les spectateurs attendaient plutôt Erling Haaland à la conclusion dans l'équipe mancunienne, Rodri a inscrit un but exceptionnel pour lui, au sens propre comme au figuré. L'international espagnol a inscrit son tout premier but en Ligue des champions en 44 matchs (Manchester City et Atlético de Madrid).