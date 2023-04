Manchester City: Bernardo Silva plutôt confiant avant la revanche face au Real Madrid

Manchester City retrouve le Real Madrid en demi-finales de la Ligue des champions comme la saison dernière et Bernardo Silva croit fort aux chances de son équipe de prendre sa revanche.

La longue quête de Manchester City pour un premier sacre en Ligue des champions passera de nouveau par un choc contre le Real Madrid. Les Citizens, qualifiés aux dépens du Bayern Munich (3-0, 1-1), retrouveront les Merengues au même stade de la compétition que la saison dernière. Et les Anglais avaient pris la porte malgré une victoire au match aller (4-3, défaite 3-1 a.p. au retour). Ils veulent leur revanche et Bernardo Silva y croit.

"Je pense que nous passerons"

"Nous y allons définitivement pour ça, a lancé le Portugais. Nous y allons toujours, mais nous pensons que l'équipe est très, très confiante actuellement. Je pense que nous passerons. Nous sommes à ce stade de la saison où si vous ratez votre performance dans un match, vous êtes hors compétition. Ça va être difficile mais nous allons travailler très dur pour ramener des titres à la maison."

Pep Guardiola, manager des Citizens, se réjouit d’avoir passé l’obstacle Bayern et de s’offrir une troisième demi-finale consécutive. "Je suis toujours impressionné quand je joue contre eux (le Bayern, ndlr), mais cette compétition est toujours dans les détails. On a vécu l'inverse de la dernière année face à Madrid. Ce soir, nous avons été incroyablement solides, nous avons très bien défendu. C'est là que nous nous sommes le plus améliorés."

"Je n'ai pas l'impression que nous soyons meilleurs que le Bayern, a-t-il conclu. Comme je ne pensais pas que le Real Madrid était meilleur que nous (la saison dernière). Ces matchs sont une pièce de monnaie. Tous les clubs ont le sentiment que s'ils veulent gagner cette compétition, ils doivent battre le Real Madrid."