Manchester City: Guardiola a reçu un message de son idole Julia Roberts, qui l'avait snobé pour aller à United

Le message de l'actrice américaine Julia Roberts fait écho aux propos qu'avait tenus Pep Guardiola à son endroit en mars, lorsqu'il confiait l'un de ses plus grands malheurs: celui d'avoir vu son idole visiter les installations de Manchester United, et pas celles de City.

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. L’actrice américaine Julia Roberts a entendu le message de détresse de Pep Guardiola. Le technicien catalan avait lancé une bouteille à la mer en mars dernier, dans l’espoir que son idole puisse en lire le contenu, ce qu’elle a fait semble-t-il puisqu’une réponse est parvenue à Pep Guardiola ce dimanche, au lendemain de la victoire de City en finale de la Ligue des champions.

"Félicitations Pep Guardiola pour avoir mené votre équipe au titre en Ligue des champions", a-t-elle écrit sur Instagram. Pep Guardiola s’était livré à une étrange confession le 15 mars de cette année, après la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la compétition. Même une victoire en Ligue des champions ne pourrait effacer la déception de ne pas avoir reçu la visite de Julia Roberts à Manchester, qui avait alors préféré se rendre sur les installations du rival, United, affirmait-il.

"J'ai trois idoles dans ma vie: Michael Jordan, Tiger Woods et Julia Roberts"

"Même si nous gagnons cette Ligue des champions, et trois Ligues des champions d'affilée, j’aurais échoué, avait lancé Guardiola devant un auditoire quelque peu circonspect. J'ai trois idoles dans ma vie: Michael Jordan, Tiger Woods et Julia Roberts, d'accord ? Ce sont mes trois idoles. Donc, pour des raisons évidentes, Michael Jordan et Tiger Woods, c'est tout bon, et Julia Roberts aussi. Il y a quelques années, Julia Roberts est venue à Manchester. Pas dans les années 1980-1990, quand Sir Alex Ferguson gagnait des titres, des titres, des titres et des titres. Elle est venue à l'époque où nous étions meilleurs que United, ces quatre ou cinq dernières années. Elle est allée rendre visite à Man United. Elle n'est pas venue nous voir. C'est pourquoi, même si je gagne la Ligue des champions, cela ne sera pas comparable au fait que Julia Roberts est venue à Manchester et n'est pas venue nous voir."

Entraîneur comblé avec ce triplé et cette première Ligue des champions dont tous les Citizens rêvaient depuis le rachat du club en 2008, Pep Guardiola n’est peut-être pas au bout de ses surprises. Ce message de Julia Roberts, icône d'Hollywood, adulée pour ses rôles dans des films cultes tels que Pretty Woman ou encore Coup de foudre à Notting Hill, pourrait être la première étape vers une rencontre, qui sait.