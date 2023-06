Manchester City-Inter: Guardiola très touché par le message de Sir Alex Ferguson

Après la victoire de Manchester City en finale de Ligue des champions face à l'Inter Milan ce samedi (1-0), Pep Guardiola a tenu à saluer la légende Sir Alex Ferguson, qui a eu une pensée pour son homologue avant ce grand rendez-vous.

Pep Guardiola entre un peu plus dans l'histoire du football. Vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester City face à l'Inter Milan ce samedi (1-0), le technicien de 52 ans a remporté sa troisième Coupe aux grandes oreilles, douze ans après la dernière glanée avec le Barça. L'ancien coach du club catalan est devenu le premier entraîneur à réaliser le triplé à plusieurs reprises (2009, 2023), le premier aussi d'une équipe anglaise depuis 1999 et le Manchester United de Sir Alex Ferguson.

La légende des Red Devils a d'ailleurs eu une pensée pour son homologue avant ce grand rendez-vous. "C'est un honneur pour moi d'être aux côtés de Sir Alex Ferguson dans cette situation. Je dois dire que j'ai reçu un message de sa part ce (samedi) matin, sur mon téléphone qui m'a beaucoup touché. C'est donc un honneur pour moi d'être avec lui à cette place. Il est si gentil", a confié Pep Guardiola en conférence de presse.

Guardiola taquin en conférence de presse

Visiblement très ému et fatigué après la victoire des Citizens à Istanbul, Pep Guardiola n'a pas pour autant perdu son sens de la formule. "Attention Real Madrid, nous sommes à treize Ligues des champions derrière vous mais on vient vous chercher, s'est-il amusé devant les journalistes, avant de retrouver ses esprits. Nous avons réussi à gagner en Europe : en souffrant, mais c'est normal. Parfois, vous avez besoin de cette chance que nous n'avons pas eue dans le passé [...] C'est un grand soulagement pour le club d'avoir ce trophée. Mais il y a des équipes qui gagnent et ensuite disparaissent, je ne veux pas que cela nous arrive", a-t-il insisté.