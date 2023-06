Manchester City-Inter Milan: comment l'UEFA veut éviter un nouveau fiasco avec les fans anglais

L'UEFA a transmis ses consignes de sécurité aux supporters de Manchester City avant la finale de la Ligue des champions prévues samedi à Istanbul en Turquie. Afin d'éviter de connaître un chaos comme celui du Stade de France en 2022, l'instance a demandé aux fans anglais d'arriver dans l'enceinte avec plusieurs heures d'avance.

L'UEFA semble enfin avoir retenu la leçon. Un peu plus d'un an après le fiasco du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real, l'instance continentale veut éviter un quelconque problème avec les fans anglais lors du choc entre Manchester City et l'Inter Milan ce samedi à Istanbul en Turquie (21h).

Consciente des risques, l'UEFA a ainsi demandé aux supporters des Skyblues d'arriver au au stade Ataturk avec neuf heures d'avance selon les informations relayées par la presse britannique et notamment le Daily Mail.

Le douloureux souvenir du Stade de France

Située à égale distance de l'aéroport et du centre-ville d'Istanbul, l'enceinte sera ouverte très tôt dans la journée de samedi afin de réguler le trafic. L'UEFA et les autorités locale espèrent ainsi éviter de surcharger les transports peu de temps avant le coup d'envoi de la rencontre. Un tel dispositif permettrait aussi de limiter les risques de mouvement de foule ou d'incident aux abords du stade Ataturk.

Le 28 mai 2022, la finale de la C1 entre Liverpool et le Real a donné lieu à des images terribles à proximité du Stade de France. L'afflux massif de fans au dernier moment, un problème de billetterie et une mauvaise gestion par les services de sécurité français ont donné lieu à de graves incidents.

Un scandale qui a gâché la fête et entraîné une longue enquête aussi bien du côté de l'UEFA que des pouvoirs publics en France. Pour la finale à Istanbul, 18 ans après un mémorable duel entre les Reds et l'AC Milan, le foot européen espère bien donner une autre image de la Ligue des champions.