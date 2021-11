Manchester City-PSG: Guardiola redoute l’imprévisibilité de Messi

Pep Guardiola, manager de Manchester City, se réjouit de retrouver Lionel Messi, mercredi lors du choc face au PSG (21h, sur RMC Sport 1) en Ligue des champions même s’il le redoute.

La fin de leur aventure commune date de neuf ans déjà. Mais Pep Guardiola voue toujours une admiration sans borne pour Lionel Messi, qu’il a entraîné pendant quatre ans au Barça (2008-2012) et qu’il retrouvera mercredi lors du choc entre Manchester City et le PSG, mercredi (21h, sur RMC Sport 1). Il se réjouit de retrouver l’Argentin toujours au plus haut niveau après son départ de Catalogne, libre, l’été dernier. Il le redoute aussi.

"Il ne sait pas lui-même ce qu'il va faire"

"C’est difficile parce que parfois quand il a le ballon, il ne sait pas lui-même ce qu'il va faire, explique le manager espagnol. Comment anticiper ça? Qu’est-ce que je peux dire à mes joueurs? Idem pour Di Maria, Neymar, Mbappé. Ce sont des joueurs imprévisibles qui auraient leur place dans toutes les équipes. Ce sont des stars, des joueurs extraordinaires. Je suis content qu’il (Messi) continue à jouer à ce niveau."

Le technicien des Citizens a ensuite estimé impossible de citer deux joueurs capables de porter leur brio et leur rivalité au même niveau que celle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. "Je ne peux même pas imaginer ça, c'est impossible de répéter ce que Messi et Ronaldo ont fait, explique-t-il. Ça ne va pas arriver. Qui va marquer autant de buts et gagner autant de trophées? C'est hyper difficile, c’est un truc unique. Retrouver dans l’histoire deux joueurs capables de faire ce qu’ils ont fait est impossible."

Au match aller, Lionel Messi avait débloqué son compteur avec le PSG en inscrivant le but du break au terme d’une magnifique chevauchée (2-0). Il en avait profité pour améliorer ses statistiques face à Manchester City. En trois ans, Messi a affronté les Sky Blues à sept reprises pour six victoires (une seule défaite) avec sept buts et deux passes décisives.