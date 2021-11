Ligue des champions: tensions entre joueurs, Messi invisible... le film de Manchester City-PSG avec des images exclusives

Qualifié mais assuré de ne pas pouvoir finir premier de son groupe, le PSG a fait pâle figure mercredi soir, lors de sa défaite contre Manchester City en Ligue des champions. Les stars Messi, Neymar et Mbappé n'ont pas suffi face à ce collectif bien huilé. Eléments de réponse dans le film RMC Sport de la rencontre.

Des stars côte à côte ne forment pas toujours un collectif. Le PSG l'a peut-être compris mercredi soir, en perdant sur le terrain de Manchester City (2-1), abandonnant du même coup la volonté de finir en tête de son groupe de Ligue des champions. Qualifié pour les huitièmes, le club parisien a pu mesuré l'écart qui le séparait de la mélodie collective mise en place par Pep Guardiola avec ses Skyblues.

Le film RMC Sport, intitulé "FUT", vous propose une analyse de la défaite parisienne et de la prestation d'ensemble des joueurs de Mauricio Pochettino, de l'écart séparant les deux équipes sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Un gouffre que ne traduit pas vraiment le score mais qui a pu s'observer durant toute la rencontre.

Les débats Guardiola-Lillo

Pep Guardiola et Juanma Lillo sur le banc de City © RMC Sport

Parmi les images saisissantes montrée dans le film du match, les interminables discussions entre Pep Guardiola et l'homme qui murmure à son oreille: Juanma Lillo, génie tactique, son adjoint depuis l'été dernier, l'un de ses mentors, rencontré en 2005 au Mexique. Là où les entraîneurs attendent souvent la pause ou une interruption pour parler entre eux d'un point technique précis, les deux hommes refont carrément l'action en plein match.

Pep Guardiola est aussi à l'écoute sur son banc qu'il est animé dans sa zone technique: de grands gestes, de nombreuses consignes adressées à ses joueurs et même quelques moments passionnés et souriant avec le quatrième arbitre... l'ancien coach du Barça est vivant quand Mauricio Pochettino semble calme, stressé voire passif.

Les tensions parisiennes

Paris ne touche que trois ballons dans la surface adverse et les esprits s'échauffent. Notamment entre Neymar et Leandro Paredes, le milieu de terrain reprochant visiblement au Brésilien une perte de balle. Comme un symbole d'un des problèmes majeurs de cet effectif de stars: certains défendent peu voire pas, se replient peu, font moins d'efforts pour se replacer... A la mi-temps, dans le contenu, il n'y a pas photo entre les deux équipes. C'est pourtant avec un franc sourire que Neymar et Kylian Mbappé reviennent sur la pelouse.

Un signe de croix pour Pochettino sur son banc, symbole de foi en ces hommes? Ses prières ont été un temps entendues, au moment de l'ouverture du score de Mbappé à la 50e minute. Les stars ont eu un coup d'éclat. Mais à ce moment du match, il y avait des airs de hold-up.

La réaction de Guardiola, les consignes de Marquinhos

Pep Guardiola ne reste pas sans rien faire: après une discussion avec son staff, il appelle Gabriel Jesus et lui dit de rentrer. Mauricio Pochettino, pendant ce temps, glisse quelques consignes à Marquinhos, qui les rapporte notamment à Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi. Kylian Mbappé adresse lui des encouragements à Neymar, en lui demandant d'aller vers l'avant dès que les Parisiens ont le ballon.

Neymar-Mahrez, nouvel acte

Tensions entre Mahrez et Neymar © RMC Sport

En demi-finale la saison dernière, ils s'étaient déjà chauffés. Neymar et Riyad Mahrez ont remis ça mercredi... avec des insultes, des montées en tension et des poussettes. L'Algérien en a ri. Le Brésilien beaucoup moins.

Manchester City a égalisé sur une action d'école, de celles que Pep Guardiola fait inlassablement répéter à ses joueurs depuis des années: en écartant le jeu sur l'aile - à l'aide de l'appel d'un latéral, en l'occurence Kyle Walker - avec un centre en une touche en plein centre. C'est Raheem Sterling, un peu excentré à gauche, qui est venu reprendre pour égaliser peu après l'heure de jeu.

Stérilité et raté individuel VS efficacité collective

La réaction des Parisiens? Une action à 43 passes. Stérile. Conclue sur un très gros raté de Neymar qui, avec un contrôle magique, avait fait le plus dur. Tout ça pour ça. Car derrière, à la 76e minute, Gabriel Jesus - oui oui, la solution trouvée par Guardiola après l'ouverture du score parisienne - a inscrit le but de la victoire sur une nouvelle action d'école. Collective.

Pep Guardiola est habité, bouge dans tous les sens... et se fait reprendre par son adjoint Juanma Lillo, qui lui dit de se calmer alors qu'il balance sa bouteille et s'énerve.

Le fantôme Messi

Un homme a été transparent: Lionel Messi, l'homme des grands rendez-vous avec le Barça, celui qui trouve une solution, débloque une situation par un coup de génie. L'Argentin a surtout marché, incapable d'agir. Ni offensivement, ni défensivement. Rien. Arrivé cet été en mégastar, le sextuple Ballon d'or a laissé place à un fantôme. Et le film de conclure: "On ne peut pas acheter ses rêves, on les construit." Le football est un sport collectif, pas un empilement de stars. Ce que les Parisiens ont, au moins dans ce match, sans doute oublié.