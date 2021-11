Manchester City-PSG: Pochettino renie ses principes avec ses stars, selon Henry

Jamie Carragher et Thierry Henry, consultants pour la chaîne américaine CBS Sports, estiment que Mauricio Pochettino ne parvient pas à faire passer son message auprès de ses stars. Le premier le pousse à quitter le PSG, le second trouve qu’il renie ses principes.

Quand un ancien de Liverpool donne son avis sur Manchester United, il faut toujours se méfier. Jamie Carragher, ancien illustre défenseur des Reds, a ainsi poussé Mauricio Pochettino à rejoindre les Red Devils où son nom revient avec insistance. Il l’invite surtout à quitter le PSG où il estime que l’Argentin n’a pas la main sur ses stars. "Pochettino doit quitter ce club, a-t-il lancé sur le plateau de CBS Sports où il est consultant. S'il a la chance d'aller à Manchester United... je serais parti demain. Je le ferais honnêtement et c'est à cause de ces trois stars."

Il fait référence à Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, critiqués pour leur travail défensif très limité lors de la défaite du PSG sur le terrain de Manchester City (2-1), mercredi en Ligue des champions. Présent à ses côtés sur le plateau de la chaîne américaine, Thierry Henry jette aussi un regard très critique sur l’implication défensive des trois stars.

"Pochettino n'est parfois pas autorisé à être Pochettino avec cette équipe"

"Si vous voulez gagner la Ligue des champions, vous ne pouvez pas défendre avec sept joueurs, lance l’ancien international français. C'est impossible, je me fiche de qui vous êtes. Les arrières latéraux sont exposés, c'est donc pratiquement un trois contre un, trois contre deux sur le terrain. L'équipe qui remporte des titres - et encore plus la Ligue des champions - a ses trois attaquants face au ballon. De cette façon, les arrières latéraux se sentiront plus à l'aise avec ce qui se passe derrière eux."

"Mais pour le moment, ils sont trop exposés, poursuit le champion du monde 1998. Les équipes en France ne peuvent pas les exposer, mais Manchester City le peut. Pochettino n'est parfois pas autorisé à être Pochettino avec cette équipe. Comment vous enlevez-vous Messi, Mbappé ou Neymar du terrain? Il a donc mis Angel Di Maria au milieu de terrain, mais il a été exposé et n'a pas aidé."