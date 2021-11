Manchester City: la drôle de raison pour laquelle De Bruyne est aussi fort du pied gauche

Dans une interview accordée à France Football, le maître à jouer de Manchester City et de la Belgique, Kevin de Bruyne, confirme une légende le concernant: oui, il est bien devenu ambidextre grâce à ses voisins, durant son enfance.

Le garçon est droitier, mais beaucoup paieraient pour avoir la même aisance du gauche que lui. Parmi les top joueurs de la planète, rares sont ceux à pouvoir utiliser leurs deux pieds avec autant de talent que le fait Kevin de Bruyne. Pourtant, le Belge (30 ans) n'est pas un ambidextre "naturel".

A l'image d'un David Villa, qui avait dû travailler son pied gauche après une vilaine blessure à la jambe droite quand il n'était qu'un petit garçon, c'est durant son enfance que "KDB" s'est habitué à jouer avec sa mauvaise patte. Et plus précisément "grâce" à ses voisins, comme il l'explique cette semaine dans une interview à France Football.

"Ça m'a finalement aidé pour la suite"

"Je dégommais toutes leurs fleurs avec mon ballon, se souvient le joueur de Manchester City. À la maison, les parents avaient compris: il y avait deux buts et rien d'autre. Mais, autour de notre jardin, il y avait les plantations des voisins et ils n'aimaient pas vraiment ma manière de tirer partout et de les abîmer. Ils m'ont donc demandé de jouer du pied gauche, ce qui m'a finalement aidé pour la suite." Et qui l'aide aujourd'hui encore. "Ça ajoute de l'incertitude, poursuit le Belge. Les défenseurs savent que s'ils me laissent de l'espace à gauche, je ne vais pas attendre indéfiniment qu'il y en ait à droite."

Mais pour le maître à jouer des Skyblues, l'essentiel n'est de toute manière pas là. "On peut tous faire des passes des deux pieds. Mais on peut surtout tous envoyer des fusées incontrôlables pour les attaquants, s'amuse-t-il. Or, l'important c'est de donner la balle dans le bon tempo, proprement. C'est ma conception du jeu, et mon pied droit me semble plus adapté pour ça."