Manchester City-PSG: Verratti a vu le match aller "quatre fois"

Marco Verratti a visionné plusieurs fois la demi-finale aller de la Ligue des champions pour identifier les erreurs du PSG en seconde période. Des erreurs qu'il s'agira de ne pas reproduire à l'Etihad Stadium ce mardi (21h en direct sur RMC Sport 1), sous peine de faire une croix sur la qualification en finale.

En ratant complètement sa seconde période, alors qu’il avait totalement contrôlé la rencontre dans le premier acte, étouffant les Skyblues, le PSG, battu par Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-2), s’est compliqué la route vers la finale de la compétition avant le retour, ce mardi (à 21h, en direct sur RMC Sport 1). Paris a baissé d’un ton dans l’agressivité en seconde période, là où les Citizens sont revenus des vestiaires bien plus incisifs. Manchester City ne s’est pas procuré énormément d’occasions, mais il a peu à peu contrôlé la rencontre, profitant des largesses parisiennes, Navas, puis Kimpembe et Paredes se laissant ensuite piéger comme des débutants.

Verratti: "On est capables de gagner dans n'importe quel stade"

"Contrôler un match comme ça pendant 90 minutes, c’est très difficile contre une grande équipe, a estimé Marco Verratti au micro de RMC Sport, à la veille du match retour en Angleterre. On a eu beaucoup d’occasions en première mi-temps. La deuxième mi-temps était un peu plus en leur faveur. J’ai regardé le match quatre fois, on n’a pas concédé de très grosses occasions. Ils sont venus presser très haut, ce qui pourrait arriver demain. Il ne faudra pas répéter les mêmes erreurs, parce qu’on a eu des difficultés à sortir le ballon. C’est un peu ce qui nous a manqué. L’explication n’est pas physique, parce qu’on a beaucoup couru. Ce n’est pas mental non plus, parce que tu as tellement envie d’aller en finale que tu penses vraiment à donner tout ce que tu as sur le terrain."

En conférence de presse, aux côtés de son entraîneur, Mauricio Pochettino, Marco Verratti a bien insisté sur la nécessité d’aborder le match avec "du caractère et de la personnalité" pour inverser la tendance qui donne les Skyblues favoris: "On doit être les premiers à croire en nous. Il faut qu’on entre sur le terrain en étant prêts pour chaque duel. Il faut être onze guerriers sur chaque ballon, à s’aider." "On ne peut jamais savoir ce qu’il va se passer, a-t-il ajouté à notre micro. On a notre tactique, notre façon de jouer. On joue contre une grande équipe, ils ont beaucoup d’avance sur le plan tactique. On est aussi heureux de pouvoir participer à ce type de match, on est une équipe capable de gagner dans n’importe quel stade, on l’a déjà fait. On est confiants."

