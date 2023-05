Manchester City-Real: des cadres en déclin, Ancelotti menacé... est-ce la fin d'une ère royale à Madrid?

Pour nos journalistes RMC Sport Frédéric Hermel et Daniol Riolo, la très lourde défaite (4-0) mercredi du Real Madrid face à Manchester City, en demi-finale retour de Ligue des champions, marque une "fin de cycle" pour le club madrilène.

Une humiliation pour le tenant du titre. Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le Real Madrid est tombé mercredi lors des demi-finales avec une très lourde défaite (4-0) contre Manchester City, dans un match retour à l'Etihad Stadium. Battus au même stade de la compétition l'an passé face au club merengue, les Cityzens ont pris leur revanche. Pour les Madrilènes, qui ont aussi laissé filer la Liga, c'est une ambiance de fin de cycle qui règne désormais. Car si le résultat a été lourd, il n'y a pas eu photo non plus dans le jeu, montrant la classe d'écart entre les deux équipes.

Dans le sillage de la Ligue des champions remportée par 2014, déjà sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Real Madrid avait dominé l'Europe avec un triplé entre 2016 et 2018. La saison dernière, plusieurs cadres de cette aventure,dont Karim Benzema et Luka Modric, étaient encore là pour mener leur équipe au sacre européen.

"On est au bout du bout", selon Hermel

"Ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'absence totale de compétitivité des joueurs. Les autres peuvent être plus forts mais là, il n'y avait pas de combat, a noté Fred Hermel mercredi soir lors de l'After Foot sur RMC. Ces dernières années, je note une baisse de niveau générale de la Liga. Le Real Madrid, qui est largué en championnat par le Barça, s'est pris une leçon de football comme rarement dans son histoire en Europe."

Pour le journaliste spécialiste du foot espagnol pour RMC, "il y a une tendance générale très négative pour le football espagnol. Le match des Benzema, Kroos, Modric ou Carvajal, je pense vraiment qu'on est au bout du bout, a continué Hermel. On disait ça déjà il y a deux ou trois ans mais là ce n'est plus possible." Sauf retournement de situation, tous les cadres cités devraient néanmoins être toujours au club la saison prochaine.

Dans une saison particulière en raison de la Coupe du monde disputée l'hiver dernier, le Real Madrid n'a pas réussi à retrouver le niveau qui était le sien à la même période l'an passé. La question de l'avenir de Carlo Ancelotti, sous contrat jusqu'en 2024, va aussi rapidement se poser. "Je suis inquiet pour lui, a lancé Hermel. Florentino Perez a confirmé qu'il serait l'entraîneur après la finale remportée en Coupe du Roi sauf que là ils ont perdu 4-0. Il peut être menacé en fin de saison."

"Il n'y a pas de honte ou de drame" pour Riolo

"Les joueurs sont moins bons que les autres (ceux de Manchester City), c'est tout", a conclu Hermel à propos d'une équipe qui a remporté cette année la Supercoupe d'Europe, le Mondial des clubs et la Coupe du Roi. Mais malgré ces trois trophées, ce cuisant revers européen et l'écart en championnat avec le Barça ternissent clairement le bilan.

"Des joueurs comme Kroos ou Modric, forcément on les adore et ils ont fait rêver mais forcément au bout d'un moment, ils fatiguent. Même Benzema est moins bien. Ils ont tellement gagné que la flamme s'est réduite, a noté de son côté Daniel Riolo. Ils arrivent au bout d'une aventure, d'un chemin."

"Le Real doit se reconstruire, notamment au milieu de terrain", a avancé Riolo. Florentino Perez n'a néanmoins pas attendu la démonstration face à Manchester City pour préparer l'avenir. Outre Federico Valverde et Eduardo Camavinga qui s'imposent progressivement, Jude Bellingham pourrait prochainement débarquer au club.

"Pour le Real Madrid, c'est une défaite difficile à accepter mais il n'y a pas de honte ni de drame. Le club sort d'une période où il a été le roi du monde et oui, la saison dernière, on pouvait faire l'analyse sur le jeu et des matchs surréalistes mais ils ont apporté une émotion dingue, a rendu hommage Riolo. En 2019, quand le Real perd contre l'Ajax, on a cru à la première fin de cycle. L'an passé, c'était un peu les derniers feux. Que le Real doit se renouveler à des postes importants, ça me semble naturel."