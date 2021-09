PSG: Anelka veut Mbappé en "patron de l’attaque" et comprend la réaction de Messi

Ancien attaquant du PSG, Nicolas Anelka estime dans une interview au Parisien que Kylian Mbappé doit être mis dans les meilleures conditions. Et que Mauricio Pochettino n’aurait pas dû faire sortir Lionel Messi face à l’OL.

C’est qui le boss ? Neymar, le joueur le plus cher de l’histoire ? Kylian Mbappé, la pépite tricolore que le monde s’arrache ? Ou Lionel Messi, le plus grand joueur du siècle ? Pour Nicolas Anelka, c’est à l’attaquant français que le PSG devrait donner les clés.

"Au Barça, c’était tout le monde pour Messi. À Paris, c’était tout le monde pour Neymar et Mbappé. Maintenant, il faut mélanger tout ça et partager. Les autres joueurs sont prêts à bosser pour ces trois. Mais eux doivent s’entendre. Pour moi, Mbappé doit être le patron de l’attaque car il est en pointe, explique l’ancien attaquant du PSG, consultant RMC Sport, dans une interview au Parisien. Neymar lui donne les ballons. Messi était aussi le buteur à Barcelone mais là, il doit servir Mbappé. Car le numéro un, c’est lui. À chaque match depuis le début, c’est lui qui fait la différence. Il est là depuis quatre ans et cela se respecte. C’est donc à Messi de le comprendre."

Anelka: "Tu ne peux pas gérer Messi comme cela"

Les derniers épisodes de la série des étoiles parisiennes, avec le remplacement de Lionel Messi à un quart d’heure de la fin face à l’OL et son mécontentement, mais aussi les reproches de Kylian Mbappé à l’encontre de Neymar contre Montpellier samedi soir, montrent que la cohabitation n’est pas encore parfaite.

Pour Nicolas Anelka, Mauricio Pochettino aurait dû laisser la star argentine sur le terrain. "On ne sort pas un sextuple Ballon d’or à la 76e minute alors qu’il n’a pas encore marqué pour son équipe, tonne l’ancien international français. Cela joue beaucoup dans sa tête. Un attaquant a besoin que le coach lui montre sa confiance et là, cela ne va pas. Je vais m’avancer mais Messi n’oubliera pas le coup que lui a fait Pochettino. Cela va lui rester là (il montre sa gorge). C’est la star de l’équipe et c’était sa première au Parc. Et cela va être très compliqué à récupérer comme situation. Messi ne joue pas contre Metz et pour moi, c’est déjà une réponse. Tu ne peux pas gérer Messi comme cela. Il y a un minimum qui n’est pas arrivé. Le coach a voulu montrer un signe fort. C’est bien. Mais là, c’est Messi." Face à Manchester City, ce mardi soir au Parc des Princes, Mauricio Pochettino attendra sans doute jusqu’au bout que le n°30 parisien fasse la différence.