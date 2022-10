Sporting-OM: la tendance d'un retour se confirme pour Guendouzi et Clauss

À la veille du déplacement de l'OM sur la pelouse du Sporting mercredi (21h sur RMC Sport 1), Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi se sont entraînés ce mardi avant de rejoindre le Portugal. Une bonne nouvelle pour Igor Tudor.

La tendance d'un retour de Mattéo Guendouzi et de Jonathan Clauss se confirme. Les deux joueurs, touchés lors du match aller, ont pris part à la séance d'entraînement de Marseille, ce mardi à la veille du déplacement pour y affronter le Sporting, mercredi (21h, sur RMC Sport 1) en Ligue des champions. Les deux joueurs devraient figurer dans le groupe, même si cela dépendra des sensations ressenties par Clauss. Ce dernier s'est blessé aux ischios la semaine dernière face aux Portugais mais semble déjà (presque) rétabli. Le retour de Guendouzi, qui avait reçu un coup il y a une semaine, ne fait lui aucun doute.

Kolasinac seul absent

Pour ce nouveau match décisif en Ligue des champions, Igor Tudor devrait pouvoir compter sur tout son groupe, à l'exception de Sead Kolasinac (Tudor avait évoqué une absence de trois semaines le 3 octobre dernier). Bamba Dieng n'est lui pas inscrit sur la liste de C1.

Après cette dernière séance au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus, les Marseillais prendront la direction de Lisbonne, où Igor Tudor répondra aux questions des journalistes à 18h (à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport).

Relancés dans la course à la qualification après leur victoire la semaine dernière face aux Portugais au Vélodrome, les Marseillais sont toujours derniers de leur groupe mais l'écart se resserre. L'OM n'accuse qu'un point de retard sur Tottenham et l'Eintracht Francfort, 2es ex aequo, et trois sur le Sporting (leader), avant le début des matchs retour.