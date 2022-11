OM-Tottenham, les compos: Bailly titulaire, Guendouzi en position offensive

Les compositions de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Tottenham (ce mardi à 21h sur RMC Sport 1), comptant pour la 6e journée de Ligue des champions, sont officiellement connues. Alors qu'un doute subsistait sur le positionnement de Mattéo Guendouzi, l'international français va finalement être aligné dans un rôle offensif.

L’Olympique de Marseille face à son destin. Ce mardi soir (21h sur RMC Sport 1), à l’occasion dela 6e journée de Ligue des champions, les Phocéens reçoivent Tottenham au Vélodrome dans match qui va décider de leur avenir européen. Pour se qualifier en 8e de finale, les Marseillais doivent impérativement faire tomber les Spurs.

Le retour de Bailly

Pour cette rencontre couperet, Igor Tudor et son staff ont décidé de faire dans le classique. Alors qu’il n’a pas joué depuis le match contre le PSG le 16 octobre dernier, Eric Bailly fait son retour dans le onze. L’Ivoirien, si précieux depuis le début de saison quand il est sur ses deux jambes, est associé à Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi dans la défense à trois.

Au milieu de terrain, un doute subsistait sur le positionnement de Mattéo Guendouzi. Finalement, l’ancien joueur d’Arsenal est aligné un cran plus haut, au soutien d’Alexis Sanchez aux côtés d’Amine Harit. Jordan Veretout et Valentin Rongier seront quant à eux titulaires dans l’entrejeu, tandis que les inusables Jonathan Clauss et Nuno Tavares s’occuperont des couloirs.

La compo de l’OM

Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez

La compo de Tottenham

Lloris - Dier, Davies, Lenglet - Moura, Höjbjerg, Bentancur, Perisic - R. Sessegnon, Son, Kane